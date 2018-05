El pleno de Marín escenifica hoy la ruptura del BNG

Marín celebra a las 20.00 horas de este miércoles un pleno municipal, en el que se escenificará la crisis del grupo municipal del BNG, en el que dos de sus tres concejales (la exportavoz Pilar Blanco y el edil Alfonso Fernández) intervendrán por primera vez como concejales no adscritos, después de abandonar la formación nacionalista el pasado sábado 5 de mayo.

El BNG estará desde hoy representado por una única concejala en el Concello de Marín, Lucía Santos Omil.

El debate se presenta incierto, dado que el grupo municipal del BNG había presentado a esta sesión varias iniciativas -y por ello están incluidas dentro del orden del día- antes de que dos de sus tres ediles formalizasen su renuncia a seguir formando parte del grupo nacionalista.

En concreto, el BNG presentó a este pleno tres mociones, relativas a denominar el Camiño ao Peirao Vello como "Praza de Carmen Pesqueira, A Capirota", la creación de un Inventario Toponímico de Marín, y el apoyo de la corporación a las movilizaciones convocadas el 17 de mayo con motivo del Día das Letras Galegas.

Serán defendidas por la nueva portavoz y única concejala del BNG, Lucía Santos, con la incertidumbre del posicionamiento de sus excompañeros de grupo.

La corporación municipal queda ahora conformada por 11 concejales del Partido Popular, 4 del PSOE, 3 de Marea, 2 ediles no adscritos y 1 del BNG.

Pilar Blanco y Alfonso Fernández, junto a otros 15 miembros de la candidatura con la que el BNG concurrió a las últimas elecciones municipales de 2015, formalizaron además su baja como militantes de la formación.

La ejecutiva nacional del BNG solicitó a la exportavoz que entregue su acta de concejala "con la excusa", dijo Pilar Blanco, de haber asistido a una asamblea vecinal abierta convocada por Marea Veciñal de Marín, a la que también acudieron otros militantes del BNG. En todo caso las discrepancias de la formación con su portavoz eran evidentes desde hace mucho tiempo.

Pilar Blanco era militante del BNG desde 1999 y Alfonso Fernández se sumó a la agrupación en las pasadas elecciones de mayo de 2015, "ilusionado con un proyecto de apertura a todo tipo de gente para trabajar por Marín", dijo Fernández Pose.

Declaración del BNG

El BNG hizo pública una declaración en la que lamenta la situación "que lleva a un pequeño grupo de militantes a anunciar su baja de esta organización".

Define la decisión de Blanco, Fernández y un grupo de militantes como "la consumación de un proceso de autoexclusión iniciado el 4 de agosto de 2017, con la elección del nuevo Consello Local del BNG de Marín".

Para el BNG, las bajas de Pilar Blanco y Alfonso Fernández "deben venir acompañadas de la devolución de las actas al BNG en virtud del código ético que toda persona que participa en una lista de esta organización firma en su momento, que expresamente establece que el acta estará la disposición del BNG", por lo que "exigimos a Blanco y Fernández que den ejemplo y devuelvan al BNG lo que es del BNG. Es un deber ético y moral".



El BNG de Marín, añade, "afronta esta situación con absoluta normalidad. El BNG no ve mermada su capacidad de trabajo ni precisa una recomposición interna de ningún tipo" y en la asamblea local "estas personas no participaban desde agosto, por lo que su marcha no produce ningún tipo de anomalía interna".