En Orgodomonte se planea otro complejo

O Casal, lugar próximo a Campelo, no será la única zona en la que Poio tenga un complejo de apartamentos turísticos. Si el de Quintillán es el primero de estos proyectos en marcha en el municipio, Sobral destacó que el Concello de Poio ya maneja otra solicitud similar para poner en marcha una edificación en la zona de Orgodomonte.

En este caso, la primera solicitud ha sido rechazada por parte del Concello ya que el proyecto no cumplía con lo estipulado a nivel urbanístico "tal y como está diseñado actualmente". "Es una cuestión del rasante de la parcela que no encaja con lo estipulado a nivel legal", explicó Sobral, que señala que si se soluciona esta situación, "no tendría que haber problema para que saliese adelante".

Sobral espera que una vez se produzca la votación por este proyecto, los partidos "mantengan también su criterio".