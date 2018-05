Un encierro en el Hospital Provincial para rechazar el cierre de camas en el verano

Trabajadores del Complexo Hospitalario de Pontevedra, CHOP, a través de sus representantes en la junta de personal, protagonizaron un encierro ayer en el Hospital Provincial para mostrar su rechazo al cierre de camas durante la época estival.

Según la información a la que han podido tener acceso, aún sin una confirmación oficial por parte de la gerencia del CHOP, está previsto que este verano vuelvan a cerrar decenas de camas en ambos hospitales, Provincial y Montecelo, con picos máximos de 83 plazas entre los meses centrales de julio y agosto.

Encabezados por la presidenta de la junta de personal, Emma Rodríguez, del sindicato de Enfermería Satse, y el secretario, Jorge Castelo, de UGT, reclamaron al actual gerente, José Ramón Gómez Fernández, que informe cuanto antes del programa que el Sergas tiene previsto para el área sanitaria.

Previsiblemente, mañana debería tener lugar la reunión entre la junta de personal y la gerencia, como ocurre cada segundo jueves de mes. "El primer punto que llevamos para tratar es el cierre de camas, porque queremos explicaciones sobre cuántas se van a cerrar este año y de qué manera le va a afectar eso al personal", anunció Emma Rodríguez.

Los trabajadores, ante las cifras que comenzaban a circular entre la plantilla, pidieron una reunión de urgencia al gerente. "A eso nos respondió que no, por lo que le pedimos los datos concretos del número de camas por servicios. Sobre este punto nos dijo que todavía era prematuro y que no nos los podía facilitar todavía", indica la presidenta de la junta.

"No hay una negación de plano, mentiríamos si dijésemos eso, pero la respuesta que se nos ha dado no nos es satisfactoria por eso nos vemos obligados a llevar este tema a una reunión en la que hay muchísimas más cosas que tratar, con más de cincuenta puntos. El primero y prioritario es el cierre de camas", añade.

La junta de personal recuerda que se trata de una normativa tanto a nivel autonómico como estatal. "A mí eso me da igual porque yo lo que no quiero es que cierren las camas aquí, en Pontevedra. Nosotros nos buscamos culpables, sino soluciones. No quiero ninguna cama cerrada, ese es nuestro fin último. Son necesarias y eso se ve en que hay repuntes puntuales que obligan a abrir ciertas camas. Si hay repuntes quiere decir que esas camas hacen falta, así que no las cierres", resume Rodríguez.

Por su parte, Castelo matiza que la decisión de cerrar las camas en cada área sanitaria depende única y exclusivamente de la gerencia. "Quien no le deja informar y dar datos es Santiago", recalca.

El encierro de ayer es la segunda de las movilizaciones organizadas por la junta de personal sobre esta cuestión. La primera tuvo lugar el pasado lunes con concentraciones ante los dos hospitales públicos pontevedreses.

Emma Rodríguez informa de que, a la vista de la inminente reunión de mañana, el resultado de la misma marcará la agenda de los sindicatos de los profesionales de la sanidad. "En función de lo que nos traslade el gerente decidiremos si seguimos con las protestas", anuncia.

No es la única de las movilizaciones previstas. El sindicato Prosagal ya anunció hace unos días la convocatoria de una marcha el próximo miércoles, 16 de mayo, que partirá a las 20.30 horas de la Praza de España en dirección al Hospital Provincial. A ella están convocados tanto los trabajadores del área sanitaria como la ciudadanía en general "para gritar a la Xunta que basta ya de jugar con nuestra salud, de que nuestros mayores o nosotros mismos estemos largas esperas en una camilla de Urgencias a la espera de una cama cuando estas no están siendo utilizadas como dicen".

Según la información que poseen todos los sindicatos, está previsto que este año cierre un número similar de camas al del verano pasado. Esto implicaría que el servicio más afectado sería Medicina Interna III, con 33 camas, seguido del de Traumatología Impar, con 31. En Neumología cerrarían 10 camas y en Lactantes otras 9.

El cierre no tendrá lugar de igual forma todos los meses de verano. Será entre la segunda quincena de julio y durante todo agosto cuando se produzca el cierre de mayor número de camas, con 83 en el área sanitaria de Pontevedra, a las que habría que sumar otras 33 de O Salnés.

La junta de personal recuerda que estas cifras supondrán que habrá momentos en los que estén cerradas el 14 por ciento de las camas del CHOP, que cuenta con unas 600 entre el Hospital Provincial y Montecelo.

La gerencia del Complexo Hospitalario asegura que el plan de reordenación de recursos asitenciales "es el que permite gestionar de forma eficiente las vacaciones de los profesionales y se establece garantizando en todo momento la seguridad de los pacientes y la calidad asistencial".

En esta línea, recuerda que, al igual que otros años, "el cien por cien de las camas está a disposición de los profesionales y pacientes para dar respuesta a incrementos de demanda".