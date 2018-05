"No es una buena noticia", reconoce el alcalde de Poio

La retirada de la bandera azul de la playa de Xiorto, en Raxó, ha tomado totalmente por sorpresa al Concello de Poio. El alcalde, Luciano Sobral, reconocía ayer que "no es una buena noticia".

"La verdad es que no sabemos por qué se le ha retirado. Según los datos que tenemos, todos los requisitos siguen igual, así que no no los explicamos. Evidentemente, pediremos información para conocer los motivos", aseguró.

La playa de Xiorto se encuentra separada de la de Raxó por un breve saliente. Es calificada en la página web de la Xunta como "playa en forma rectilínea, de arena blanca y fina. Inmersa en un ámbito semiurbano". Pero aunque la descripción pueda ser muy atractiva y a que se cumplan todos los requisitos de servicios y accesibilidad, ya que incluso cuenta con rampa para el descenso de sillas, este verano se ha quedado sin la tan ansiada bandera azul.

El alcalde descarta que se deba a la calidad de sus aguas, ya que "los análisis realizados a finales de año dieron una calidad excelente" para el baño, no así con su vecina Raxó.

"No es fácil que ahora la asociación cambie el listado, pero sí queremos saber el motivo y, por supuesto, de cara al verano, mantendremos todos los servicios, con dos socorristas por turnos con horario de doce del mediodía a ocho de la tarde y reforzados con lancha neumática", informó el regidor poiense.

En cualquier caso, no teme que la falta de este distintivo pueda afectar a un turismo que ya está afianzado en la localidad.