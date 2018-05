Los apartamentos turísticos dividen a BNG y PSOE en materia de urbanismo

Los apartamentos turísticos y el modelo de visitas a la localidad por parte de personas foráneas divide al gobierno local. Por segunda vez en los últimos meses, BNG y PSOE han votado de forma diferente en relación al proyecto de construcción de un bloque de este tipo de viviendas en O Casal, en la parroquia de San Xoán.

En la Comisión de Urbanismo de esta semana se llevó a debate la aprobación de la segunda fase de esta iniciativa, que ya ha rematadosu primera parte, y está promovida por el ex concejal nacionalista, Emilio Quintillán. Al igual que sucedió en diciembre de 2017, el BNG votó a favor y el PSOE, en contra. Finalmente, la agrupación con más representación dio luz verde a la puesta en marcha de este proyecto en la Xunta de Goberno y ahora, tiene previsto hacer lo mismo.

El BNG alega que no existe ningún tipo de ilegalidad para rechazar el proyecto. El alcalde, Luciano Sobral, destacó ayer que los informes del arquitecto municipal, la interventora y el secretario "no cuestionan la viabilidad del proyecto". "La instalación cumple los requisitos", recalcó el regidor, que espera que la autorización a esta segunda fase salga adelante con los votos nacionalistas en alguna de las próximas Xuntas de Goberno.

Diferente modelo

Sin embargo, este requisito parece no ser suficiente para el PSOE, que entiende que este modelo de urbanismo podría generar "saturación de la oferta hotelera y turística", siempre en palabras del alcalde del BNG. "El Partido Socialista alega una cuestión de diseño. No están de acuerdo con este modelo de construcción para Poio y es algo que puede ser debatible. Nosotros lo respetamos, pero no lo compartimos porque creemos que es una actividad que mejora la actividad turística y genera movimiento económico", añade el alcalde.

De este modo, la disparidad de criterios no supone ningún tipo de problemática entre ambas agrupaciones a priori. Sí genera una cierta tensión en el seno nacionalista el rechazo del Partido Popular al mismo proyecto. En este sentido, Luciano Sobral apunta a "cuestiones personales" para negar la concreción de esta segunda fase de los apartamentos turísticos, como ya hicieron los populares con la primera. "Lo rechazan por la persona que está al frente del proyecto", apuntó el alcalde.

Estos apartamentos supondrán la concreción de 20 viviendas turísticas, repartidas en dos bloques unidos en forma de "L".