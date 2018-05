El traslado de los puestos en el Mercado aguarda ahora por las obras en los locales

La unificación de todos los puestos del Mercado en la planta baja avanza con lentitud y aún faltan varios pasos para su materialización. El gobierno local ya ha firmado las resoluciones para ese traslado desde la planta alta, pero ahora debe aguardar a que se ejecuten las obras de adaptación de los locales que ocuparán los vendedores afectados

Y esas obras no se pueden ejecutar mientras no se habiliten los fondos necesarios para ello, un trámite que podría resolverse este mes. Lo que sí ha cambiado ya de ubicación es la lonja, pero se quiere que el resto de traslados se realice a la vez.

En todo caso no hay prisa para todo este proceso ya que aún no es posible ejecutar la reforma de toda la planta alta para ubicar futuros puestos de productos gourmet, ecológicos y de consumo responsable, principalmente. Aunque desde hace semanas está en marcha el concurso para adjudicar esos trabajos, con 14 empresas aspirantes y un presupuesto de casi 280.000 euros, el Ministerio de Hacienda aún no ha liberado las cantidades financiada por los Fondos Feder de la Unión Europea. Sin ese trámite no es posible adjudicar ni una sola obra del programa DUSI, en el que se encuentra la del Mercado, la peatonalización del puente do Burgo, la reforma integral del pabellón multiusos y la calle do Gorgullón.