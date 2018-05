Los trabajadores sanitarios reclaman de nuevo el fin del cierre de camas en verano

Los trabajadores del sector sanitario vuelven a la carga con una lucha eterna. Dos decenas de representantes del colectivo se manifestaron en la mañana de ayer a las puertas de Montecelo y del Hospital Provincial para reclamar el fin del cierre de camas en el período estival.

La Junta de Personal prevé que las plazas de hospitalización se reduzcan en 83 dentro del Complejo Hospitalario a lo largo del verano. Y esta situación, para la presidenta de este colectivo, Emma Rodríguez, es incomprensible, ya que no consideran que se reduzca la demanda: "No se refuerzan ni siquiera centros de salud costeros que antes se reforzaban y ahora no. No entendemos qué pasa. ¿De repente hay una epidemia de salud y todos se ponen buenos?".

Rodríguez recordó que "hace dos semanas hubo un nuevo colapso" en urgencias. "Yo no entiendo cómo baja la actividad. Que me digan que baja la intervención quirúrgica para traumatología, vale. Pero no entiendo qué actividad quirúrgiuca puede haber en lactantes, neumología o medicina interna. Estamos en una población muy envejecida y hay mucha gente que se puede poner enferma. Hay muchas patologías que siguen necesitando atención. ¿De repente se dejan de necesitar camas?", reflexionó.

Sobre el incremento de población por el turismo,Rodríguez destacó que "ya ni se refuerzan centros que lo necesitan". "Más turistas de los que parece usan los hospitales. Hay mucha tercera edad, con enfermedades crónicas que requieren pastillas, por ejemplo. En las zonas costeras siempre ha habido mucha demanda en verano", añadió.

Asimismo, sobre la reacción de la Gerencia del CHOP ante el anuncio de esta ronda de manifestaciones que comenzó ayer y continúa hoy, la presidenta de la Junta destacó que "no ha habido movimientos", aunque recordó que este mismo jueves está prevista una reunión entre la agrupación y cargos del Complejo Hospitalario. "Queremos debatir en primer lugar este cierre de camas y qué va a pasar con la gente de estas unidades", expusieron. Si la Gerencia no accede a sus pretensiones, entonces apostarán por concretar "nuevas medidas de protesta".

Asimismo, sobre la escasez de trabajadores que se manifestaron ayer para reclamar estas reinvindicaciones, Rodríguez explicó que "es una situación que desgasta". "Llevamos 20 años con lo mismo. Es una carrera de fondo. Yo comprendo que la gente diga: es que he ido el año pasado, y el anterior, y el anterior? y siempre es lo mismo. Yo a esa gente lo que le quiero decir es sí, estamos en lo mismo. Pero no pasa nada por volver a decir lo mismo. El que calla otorga. Y nosotros queremos demostrar que no estamos de acuerdo. No podemos aceptar el cierre de camas porque enfermos los hay todo el año", finalizó.