Os colexios de Marín reciben un programa de Dinamización á Lectura polo Día das Letras

As Concellarías de Educación e de Cultura do Concello Marín puxeron en marcha o pasado 23 de abril o programa de Dinamización á Lectura ofertado aos centros de ensinanza, coincidindo no período coa celebración do Día do Libro e do Día das Letras Galegas o 17 de maio.

Nesta ocasión se ofertaron dúas actividades diferenciadas, dependendo do alumnado de cada centro educativo, co fin de adaptar as actividades ás idades e polo tanto ás súas habilidades. De momento participarán sete centros educativos do Concello de Marín de educación primaria e infantil, sendo un total de 895 de alumnos e alumnas.

Para o ciclo de infantil os contacontos de textos de María Victoria Moreno son os protagonistas. A actividade ofertada busca iniciar á lectura cunha pequena presentación da autora á que se lle adica neste ano o Día das Letras Galegas de forma amena acompañado dunha lectura de textos e dunha representación teatral.

Para o alumnado do primeiro ciclo de primaria, os talleres son os protagonistas da actividade, desglosado nunha pequena introdución da autora protagonista do 17 de maio e a continuación procederase á explicación da súa bibliografía a través dun conto sen desvelar o final, xa que nestes talleres buscase a participación da actividade do alumnado, por iso eles e elas en grupos inventarán o final da lectura.

Os centros protagonistas ata o de agora serán O grupo, San Narciso, A Laxe, Ardán, San Narciso, Sequelo, Seixo y Carballal.