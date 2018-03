La Fiscalía aumenta la petición de pena a Juan Carlos Fariñas por "asesinato de ejecución imperfecta"

Fin del juicio a Juan Carlos Fariñas por el intento de asesinato a Mónica F.F., extrabajadora de Povisa. La Fiscalía solicitó aumentar la pena al acusado hasta los 18 años y 9 meses de cárcel y pedir un incremento de un 20% de los 400.000 euros requeridos inicialmente en función de daños. Esta petición del fiscal se basa en atribuirle al agresor un "delito de asesinato en forma de ejecución imperfecta de tentativa".

De este modo, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular entienden que, tras escuchar todos los testimonios, existen dos agravantes: el ensañamiento en la tentativa de asesinato y el disfraz. La Fiscalía argumentó el ensañamiento haciendo énfasis en que "él se quedó mirándola de forma fría y calculada mientras ella sufría". "Luego la subió al coche pero la dejó a más de 50 metros de Urgencias. Ella tuvo que recorrer esa distancia mientras perdía sangre y aire", destacó el fiscal, Juan Carlos Alandro, para argumentar la falta de desistimiento.

Por otro lado, el fiscal señaló que la magistrada debía tener en cuenta la agravante del disfraz porque "su intención era que no lo reconociesen". "El acusado se vistió de negro ese día e incluso hay testigos que dicen que les sorprendió esa forma de vestir porque no era la habitual. Cuando fue a por la víctima, se encapuchó para ocultar sus facciones. De hecho, solo se descubrió cuando ella le reconoció por el calzado que llevaba. Pero la justicia no puede premiar la torpeza que tuvo", recalcó.

Asimismo, la acusación puso el foco en los perjuicios "físicos y psíquicos" que sufre la víctima, que está incapacitada de forma permanente para volver a hacer su trabajo. Además, también argumentó que el acusado "no tiene ningún trastorno de la personalidad ni del comportamiento" porque los informes hablan de un trastorno adaptativo, un diagnóstico que "los profesionales usan como un cajón de sastre". "Mantenía íntegras sus capacidades y los testigos le señalan como un mentiroso", destacó el fiscal, que finalizó recalcando que la agresión de Fariñas fue "un asesinato de violencia de género por pura posesión que por un milagro no se produjo".