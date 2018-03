El acusado de intentar asesinar a su expareja en Vigo se declara culpable pero dice no recordar los hechos

Carlos F.F., el acusado de intentar asesinar a su pareja con reiteradas cuchilladas en Vigo en abril de 2015, se reconoció esta mañana culpable de los hechos en el juicio que se inició en la Audiencia de Pontevedra. No obstante, el acusado no reconoció los hechos tal y como vienen recogidos en el escrito de la Fiscalía, al asegurar que no recuerda cómo se produjo la agresión.

El acusado pasó de un tibio "tuve que ser yo porque allí no había nadie más" a un más contundente "sí, fui yo" ante las preguntas del fiscal y luego ratificó a su abogada que "soy culpable de los hechos": No obstante en su declaración insiste en que no recuerda lo esencial del ataque a su expareja, reconociendo tan solo que acudió a esperarla a su domicilio y que allí discutieron.

"Luego me abalancé sobre ella y no sé dónde clavé el cuchillo", sin que recuerde más, salvo que cuando fue consciente del hecho la llevó a Povisa en donde la dejó moribunda a varios metros en la puerta de urgencias del centro y se fue. Él asegura que no la abandonó sino que fue ella la que huyó hacia el hospital pese a la gravedad de las heridas que padecía. El juicio sigue en la Audiencia pontevedresa. Se enfrenta a una petición de pena de 15 años de prisión.