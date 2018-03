Cynthia Piña: "Los movimientos debemos ser apartidistas, esa es nuestra grandeza"

El Colectivo Feminista de Pontevedra nació en 2016 por la necesidad de canalizar la dinámica de actividades en defensa de los derechos de la mujer en la ciudad. Cynthia Piña es la tesorera de la formación pontevedresa.

-¿Por qué hay que salir hoy a la calle? ¿Por qué estas concentraciones y manifestaciones? ¿Por qué hacer huelga o paros?

-Por muchísimas cosas. Lo principal porque hay una desigualdad tanto social como laboral impresionante, porque siempre ocupamos los puestos de segunda, porque la paternidad y la maternidad acaba recayendo solo en nosotras, porque la sociedad nos guía hacia eso, porque nos enseñan desde pequeñas como seres que debemos entregar amor y cuidados... Con el mismo trabajo, aunque por los contratos por ley tenemos que cobrar lo mismo, no hay ningún tipo de inspección que averigüe los complementos salariales que hacen que los hombres cobran más. Hay tantas cosas... Nuestras mayores, las pensionistas, la mayoría cobran una pensión mínima no contributiva que llega apenas para pagar luz, agua y comida, pero no para pagar un alquiler. Por un millar de cosas. Es un no parar. Por nuestra seguridad, por esa situación de miedo perpetuo de que te puede pasar algo.

-De hecho, ahora el 8-M ya no es solo el día de la mujer trabajadora, sino de la mujer en general.

-Es que mujeres trabajadoras son todas. Yo no conozco a ninguna mujer que esté en su casa sin trabajar por cuenta ajena que no trabaje en casa. No se tiene en cuenta porque se considera un trabajo de amor por la familia, hijos, pareja, padres...

-Este año la implicación de las nuevas generaciones ha supuesto un punto de inflexión en el movimiento feminista.

-Eso nos encanta. El otro día en la manifestación de Vigo del domingo vinimos enamoradísimas de un grupo de jóvenes de un colectivo estudiantil universitario, de sus fuerzas, de su manera de pelear, de gritar, de la concienciación que tienen. Eso te hace ver que hay futuro, porque desgraciadamente ves en los institutos cómo el machismo se manifiesta con muchísima más intensidad de lo que nosotros vivimos.

-¿Se adquiere más conciencia en la universidad?

-Sí, se debe al grado de madurez. En el instituto todos estamos más preocupados de caer a cuanta más gente mejor, de ser popular, de que no te miren mal por pensar determinadas cosas... Terminas adaptándote al entorno. Cuando llegas a la universidad, todo cambia. También porque ya se empiezan a plantear su futuro laboral. Ahí ya ven cómo las compañeras de facultad con la carrera terminada y mejores notas que ellos acaban en puestos subordinadas a compañeros con peores currículum.

-Se ha hablado mucho de la politización del 8-M. ¿Qué opina el colectivo?

-Hay una confusión, porque una cosa es ser apolítico y otra apartidista. Los movimientos debemos ser apartidistas, no apoyar a ningún partido, en eso está nuestra grandeza, pero no podemos ser apolíticos, porque la política es la que decide las leyes y a qué tenemos que atenernos. Con esas políticas es con quién tenemos que trabajar. Lo que no queremos es que se manipule el movimiento hacia partidos. Hay feministas en todos y los colectivos estamos por encima de eso trabajando codo con codo. El bien más grande está por encima, y es el bienestar de las mujeres. El domingo en Vigo pedimos a los partidos políticos y sindicatos que se quedasen en la parte trasera de la manifestación. Agradecimos su presencia por su capacidad de movilización, pero no queremos que se achaque a partidos. Somos apartidistas pero políticas, no se puede ser apolítica, porque es una irresponsabilidad.

-Y hablando de política, ¿de qué manera se debe cambiar la actual en favor de la mujer?

-Escuchándonos, proponiéndonos. Cada vez más hay partidos que nos invitan a que demos nuestra opinión.

-¿Qué resultado creen que puede tener la huelga hoy?

-Debido a los diferentes llamamientos, de paros de hasta 24 horas, no podemos prever un resultado, pero sí creemos que los paros de dos horas tendrán un seguimiento masivo.