Maltrato animal| Os Palleiros busca a un hombre que lanzó a una perra a sus instalaciones

La protectora Os Palleiros ha apelado a la colaboración ciudadana para encontrar al propietario de una perra, que ha sido bautizada como Kolda, que abandonó cruelmente tras lanzarla por el muro de las instalaciones en Campañó. El animal estaba en avanzado estado de gestación y, de hecho, tal y como aseguran desde Os Palleiros, parió cinco cachorros a la semana, uno de los cuales no sobrevivió a las primeras horas.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 4 de febrero y quedaron grabados en las cámaras de seguridad de la protectora. Era la una menos cuarto cuando un hombre de constitución delgada se aproxima a la entrada principal con una perra negra de tamaño pequeño caminando a su lado con una correa. El hombre no duda en lanzarla por el muro, pero el animal, desesperado, se queda caminando por el borde e intenta volver hacia él. Durante un largo y angustioso minuto, el dueño escala para empujar a la perra, que finalmente cae dentro del recinto.

"Necesitamos vuestra ayuda para intentar identificar a esta persona", ha pedido hoy Os Palleiros en una publicación en su muro de Facebook. "Queremos compartir con vosotros un vídeo que no puede gustarnos menos, pero que refleja a la perfección la situación del abandono en España y, por tanto, la de refugios, protectoras y asociaciones que intentamos cambiar las cosas", se lamentan los responsables de Os Palleiros.

"No sabemos qué tipo de ser es el que puede tirar por encima de la puerta a su perra, pero sí sabemos que tiene cero escrúpulos. No le importó que Kolda estuviera preñada ni que hubiera más perros en la puerta ni la suerte que podría correr la pobre perra", critican.

"Por desgracia, el caso de Kolda no es una excepción. Es el pan nuestro de cada día para los que nos movemos por este mundo. Lo que pasa es que no siempre tenemos un vídeo que muestre tan claramente la sangre fría del que abandona. El vídeo es claro, pero no lo suficiente para identificar a quién lanzó a la perra por encima de la verja. Así que agradeceríamos cualquier pista sobre su identidad. Podéis escribirnos por Facebook. Todo será anónimo", anima Os Palleiros.

Kolda todavía no se encuentra en adopción, ya que tiene que amamantar a los cuatro cachorros que han sobrevivido. Está en una casa de acogida mientras tanto.