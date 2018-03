O IES Torrente Ballester gaña o concurso-exposición das Letras Galegas

Un CEIP de Carballo (A Coruña) e o IES Gonzalo Torrente Ballester de Pontevedra fixéronse cos galardóns do Concurso-Exposición Letras Galegas 2018, convocado pola Secretaría Xeral de Política Lingüística, nas modalidades de educación infantil e primaria, co traballo "Victoria Moreno, mestra con alma" e de educación secundaria e ensinanzas especiais, co traballo "Sombra e luz", respectivamente.

O instituto pontevedrés, no que traballou a homenaxeada, recibirá un premio de 2.000 euros e o profesorado implicado no seu deseño e posta en marcha, unha certificación de premio de innovación educativa. Presentou unha serie de carteis de grande orixinalidade nos que a imaxe da autora se repite unha e outra vez a xeito de icona pop. O trabajo será repartido por Galicia.