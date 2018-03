"Las mujeres son luchadoras y merecen otros puestos"

"Hay mucha desigualdad, discriminación. Es demasiado el machismo que se manifiesta a nuestro alrededor y las mujeres somos demasiado luchadoras como para que no estemos en puestos más relevantes", considera Teresa Guerra.

En este sentido, subraya que se debe dar más opciones a la gente joven. "Parece mentira que en el siglo en el que estamos todavía pasen las cosas que pasan. Hay que tomar conciencia para evitar que la juventud se vea obligada a emigrar para encontrar un puesto de trabajo", manifiesta.

La pontevedresa celebra que exista un día como el 8 de marzo y lo considera muy necesario, por lo menos hasta que la igualdad entre mujeres y hombres sea real en todos los ámbitos. Por ello, insta a la clase política a implicarse "de verdad" en esta cuestión. "No veo avances en este tema. Me parece que está todo muy oscuro y así las mujeres no pueden alcanzar la igualdad", se lamenta.