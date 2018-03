La grandeza de una mujer anónima

En el año 1977 la pontevedresa Teresa Guerra Díaz fue despedida cuando comunicó en la empresa en la que trabajaba desde hacía dos años que se iba a casar. Se vio abocada a llevar una vida de ama de casa, ya que el mercado laboral no era accesible para las madres. Ya con cuatro hijos consiguió un empleo en el Hospital Provincial en 1991. Con ese trabajo pudo contribuir a la economía familiar aprovechando que la hija mayor, de 14 años, ya podía cuidar de sus hermanos. "Me surgió esa oportunidad y la aproveché. También porque siempre me gustó tener mi independencia", reconoce.

La historia de Teresa Guerra Díaz es una de esas que merece la pena destacar no solo en vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, sino durante todo el año. Su experiencia no es única pero sí muy importante, ya que, como ella, millones de mujeres tuvieron que hacer frente en sus vidas a un entorno laboral hostil con el sexo femenino. Ella es una de esas feministas, incluso sin saberlo ni ser consciente de ello, que han abierto el camino a las mujeres que salen a la calle hoy día para reclamar igualdad de derechos, en lo laboral y lo personal. Lo hacen los 365 días del año, porque el camino es muy largo todavía, pero con más fuerza y haciéndose oír aún más durante el mes de marzo.

"La verdad es que no me lo esperaba. Todavía me cuesta creerlo", asegura Teresa Guerra, que hoy mismo será homenajeada en la sede de UGT Pontevedra (12 horas), donde recibirá el premio a la mujer trabajadora. Se trata de un acto que tiene lugar cada año para destacar la trayectoria de aquellas que, a su manera, contribuyen a hacer historia.

Con su jubilación, la pontevedresa pondrá fin en abril a su recorrido laboral, que inició cuando solo tenía 14 años.

Comenzó trabajando en un ultramarinos, "porque era algo que me gustaba mucho, ya que me sentía muy cómoda con la atención al público". Después estuvo en alguna empresa hasta que dio con una en la que sufrió el machismo más duro. Era el año 1977, recién terminada la dictadura de Franco en la teoría, pero no en la práctica ni mucho menos en la mentalidad social general.

"La verdad es que ahora lo ves, hacia atrás, y te asustas, pero entonces hasta era algo normal. Todo ocurrió cuando comuniqué en la empresa en la que llevaba dos años que me iba a casar. Enseguida me dijeron que no admitían mujeres casadas, que no les interesaban trabajadoras con familia porque no se iban a centrar en sus trabajos e iban a estar más pendientes de la casa y los hijos. Les dije cómo era eso, pero fui despedida", se lamenta. Tenía entonces 24 años.

Al quedarse pronto embarazada, decidió dedicarse a ser ama de casa, ya que el mundo laboral no era demasiado accesible para las mujeres que eran madres. El matrimonio tuvo, en total, cuatro hijos, un número muy frecuente en aquellos años. Como todos llegaron bastante seguidos, la familia vivía del sueldo del marido y padre.

Teresa Guerra regresó al mundo laboral en el año 1991. Lo hizo como trabajadora de la limpieza en el Hospital Provincial, un puesto en el que se ha mantenido hasta ahora, ya viuda, a las puertas de la jubilación.

"Mi hija mayor, que ya tenía 14 años más o menos, se quedaba cuidando de sus hermanos pequeños mientras yo iba a trabajar. La menor tenía diez meses", recuerda.

Gracias a ese empleo pudo contribuir a sacar a la familia adelante. En él, ahora que se jubila, deja a buenas amigas y compañeras. "Me surgió esa oportunidad y la acepté, porque eran importantes para la familia esos ingresos y porque siempre me gustó tener mi independencia", reconoce.

Se muestra sorprendida por que haya sido propuesta para la entrega de este premio anual del sindicato. "La verdad es que lo agradezco un montón, pero me veo insignificante al lado de otras mujeres importantes, mucho más que yo. Yo no lo soy", dice modesta. Por lo de pronto, ya cuenta con la felicitación de sus hijos, que se sienten muy orgullosos de su madre.

Es precisamente esta modestia la que hace todavía más grandes a las mujeres, que mañana celebrarán su día internacional, el 8-M, las veces que haga falta mientras la igualdad de sexos no se manifieste en su totalidad en la sociedad.