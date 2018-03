La familia de la víctima del crimen de Ponte Caldelas pide investigar a la viuda por un delito de asesinato

Sandra M. A., la viuda de Manuel Rivas (muerto a cuchilladas en noviembre de 2015 en Ponte Caldelas a manos de la expareja de su mujer, Marcos Vidal), compareció ayer ante el juzgado número 1 de Pontevedra que instruye el caso para dar cumplimiento así a lo establecido en el artículo 25 de la ley del jurado, según el cual es necesario celebrar una vista para dar traslado de la imputación a los investigados en todos los procedimientos que juzgue un tribunal popular.

Un paso con el que el juzgado de instrucción comienza a dar cumplimiento a lo establecido por el auto de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra que ordenaba citar a declarar a Sandra M. A. como investigada para aclarar una serie de "omisiones y e inexactitudes" con respecto a la forma en la que se produjo el homicidio de su esposo a manos del que había sido su amante. Esta declaración de Sandra ya como investigada ante la juez se producirá el próximo día 14, según confirmaron ayer las distintas partes personadas.

En esta comparecencia, el abogado de la acusación particular que ejercen los padres y hermanos de la víctima pidió que se investigue a Sandra M.A. por dos posibles delitos, el de asesinato (el mismo por el que ya se investiga a Marcos Vidal) y el de omisión de deber de socorro.

Mientras tanto, la Fiscalía no concretó los delitos por los que la viuda será investigada (hasta el momento siempre se había opuesto a su imputación) a la espera de conocer lo que deparen las nuevas diligencias de investigación que se van a llevar a cabo, incluida la declaración de la propia mujer, tal y como ordenaba la Audiencia de Pontevedra.

El trámite celebrado ayer también permitía a las distintas partes personadas solicitar la realización de nuevas diligencias de prueba y los abogados no perdieron esta ocasión. El propio letrado que defiende los intereses de Sandra M. A. aprovechó la comparecencia para pedir que se incorpore a la causa diversa documentación cuyo contenido no trascendió.

Andrés Malvar, el abogado que ejerce la acusación particular en nombre de la familia del fallecido, explicó que solicitó en esta comparecencia la realización de las diligencias de investigación respecto a la posible participación de Sandra en los hechos que le fueron denegadas por el juzgado en anteriores ocasiones. Esto es, por ejemplo, la triangulación de los tres móviles de la propia Sandra, de la víctima Manuel Ángel Rivas, y del homicida confeso, Marcos Vidal, en la mañana en la que se produjeron los hechos. Reclama también el volcado concreto de los datos de los móviles. Señala, por ejemplo, que Sandra ya puso su teléfono a disposición de la Guardia Civil "pero no se volcó toda la información disponible, sino aquella que le pareció interesante a la Guardia Civil, nosotros queremos que sea la jueza la que diga qué es relevante y qué no lo es". "Para nosotros los teléfonos son clave", dijo, al tiempo que recordó que hasta el momento se ha realizado un análisis policial de las llamadas y mensajes de los teléfonos de la víctima y del homicida confeso pero no del terminal correspondiente a Sandra M., algo que la familia quiere que se realice ahora. Según explicó Malvar, la Fiscalía no se opuso ni a las diligencias solicitadas por la acusación particular ni a las planteadas por la defensa. Por su parte, el abogado que defiende los intereses de Marcos Vidal, el homicida confeso, no pudo concretar ninguna imputación contra Sandra M. dado que su situación procesal como defensa no se lo permite.

El abogado de la acusación particular, Andrés Malvar, insistió en señalar que el único objetivo de la familia del fallecido es "conocer toda la verdad" y si "finalmente ella no tiene nada que ver, pues no tiene nada que ver, pero si no es así que asuma la responsabilidad que conlleva haber participado en unos hechos".

Cabe recordar que la Audiencia ordenó investigar a Sandra M. A. al estimar un recurso planteado por la acusación particular señalando lo que las propias magistradas de la Sección Cuarta consideraron como "omisiones e inexactitudes" ante lo declarado por ella en fase de instrucción.

La llamada al 112

Entre otras cuestiones, la Audiencia ya señalaba que la mujer debería aclarar la razón por la que aparentemente parece haber telefoneado al 112 para denunciar un posible ataque a su marido por parte de Marcos cuando todavía no había recibido la comunicación por parte de este último de que lo había dejado agonizando tras asestarle múltiples navajazos.