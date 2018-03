La igualdad desde la práctica

Cuando la crisis se cebó con la profesión de Manolo Rodríguez y perdió su empleo, su familia pasó a depender única y exclusivamente de la madre, Pepa Galán. La pareja y sus tres hijos, todos varones, salieron adelante con el sueldo de ella de profesora. El padre asumió "con normalidad" las tareas del hogar, así como el cuidado de los niños, que antes ejercía ella por cuestión de horarios. Ahora, con ambos trabajando, reconocen que fueron cinco años duros y que la igualdad se demuestra desde la práctica. Un claro ejemplo de matriarcado desde un hogar de San Salvador de Poio.

Mientras las asociaciones feministas, sindicatos e incluso partidos políticos luchan desde la teoría por conseguir eliminar la desigualdad y la brecha salarial y social que a la hora de la verdad tanto separa a hombres y mujeres, millones de estas demuestran en la práctica y en su día a día los verdaderos motivos para lograr esa equiparación real de derechos.

La familia de Pepa Galán, vecinos de Poio, salió adelante durante cinco años gracias a su sueldo. La crisis se cebó con el sector de su marido, Manolo Rodríguez, arquitecto autónomo, por lo que entre 2009 y 2013 la pareja y sus tres hijos, Manuel, Sergio y Óscar, vivieron única y exclusivamente del sueldo de ella, profesora de Informática en el IES Chan do Monte de Marín. Una mujer al timón de un barco en el que también navegan cuatro hombres.

"La verdad es que lo asumimos con total normalidad", aseguran ambos. "La situación se dio así y había que seguir adelante, por lo que estaba claro que los roles tenían que cambiar", dice Pepe Galán.

La situación para la familia fue complicada desde el primer momento porque, al ser autónomo, Manolo Rodríguez no tenía derecho a prestación por desempleo, por lo que incluso en algún momento se sintieron aliviados con la ayuda de la familia. Por otro lado, reconocen que el hecho de que ella fuese funcionaria les daba una tranquilidad con la que otras personas no tienen la suerte de contar.

"Claro, son tres hijos y teníamos que pagar la hipoteca, así que un sueldo solo era muy justo. Aún así, nos fuimos arreglando e intentamos que ellos no dejasen de disfrutar de las actividades normales en niños de sus edades, como deporte o teatro", recuerdan.

Como en su anterior trabajo el padre tenía horario partido, era la madre, con las tardes más disponibles, la que se ocupaba de la mayoría de las tareas de la casa, así como de ir a hacer la compra. Cuando ninguno de los dos podían estar en casa, pagaban a una "canguro" para que cuidase a sus hijos.

Sin necesidad de hablarlo, Manolo Rodríguez asumió ese trabajo doméstico al estar desempleado. "Al ser yo quien los iba a llevar y recoger al colegio, en alguna ocasión escuché que me llamaban viudo", recuerda ahora divertido.

"El lo hacía todo: la comida, la compra, la limpieza, la plancha, el cuidado de los niños... Bueno, es que es así, en una casa siempre hay algo que hacer", destaca Pepe Galán.

La poiense, extremeña de nacimiento, es consciente de que, por lo general, las mujeres pecan de no delegar. "No sé por qué pero no delegamos lo suficiente. No somos capaces, al menos yo. Ese es nuestro error".

Ella resta importancia a su caso, pero confiesa que en su entorno, amigas y compañeras de trabajo, le trasladaban su admiración por el esfuerzo que realizaba a diario. "Es que, además de trabajar en el instituto, al ser profesora de Informática siempre tienes que tener la asignatura al día y te traes muchísimo trabajo a casa. Nuestro horario no se termina en el centro educativo", recalca.

Otro "handicap" de la situación familiar era el no poder disponer de la ayuda física de los suyos, ya que Pepa es de Extremadura y Manolo de O Barco de Valdeorras, en Ourense. A ello se sumaba el que sus hijos estudian en colegios públicos de Poio a los que tienen que ir a recogerlos en coche, puesto que ellos viven en la parte de San Salvador más cercan a Pontevedra. "Cuando eran muy pequeños a veces para llevar uno al médico tenías que llevarte a los tres porque no los podías dejar solos en casa", recuerda la madre.

El alivio de tener trabajo

Actualmente, Manolo Rodríguez ya trabaja, y de su profesión, por lo que se considera un afortunado. "Fue un alivio, porque tú estudias para trabajar. Antes que este trabajo encontré algún otro, pero lo que me pagaban no compensaba de ningún modo económicamente tener que dejar a los niños solos, ya que lo poco que podría ganar lo invertiríamos en pagar a una persona para que los cuidase. Está claro que como un padre o una madre nadie los va a cuidar mejor", manifiesta.

"¡De todas formas, no todo fue tan terrible! Cuando cumplí los 50, que fue por aquel entonces, nos fuimos a Londres todos", concluye feliz Pepa Galán.