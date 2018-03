Un calvario judicial que está lejos de acabarse para "Lito" dado que tiene al menos otros cuatro procesos abiertos

La sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra y que difundió ayer el TSXG es solo la primera de las muchas batallas que mantiene Ángel Martínez Pérez contra la Fiscalía y la Agencia Tributaria por la supuesta ocultación de importantes ingresos y adquisición de patrimonio derivados del negocio de las verbenas en Galicia.

Este asunto, juzgado en abril del pasado año, es el primero en el que se dicta sentencia (la defensa ya anunció que con total probabilidad recurrirá ante el Supremo) pero hay al menos otros cuatro frentes judiciales más que amenazan al otrora magnate de las orquestas gallego. El más inminente es también el de menor relevancia al menos en cuanto a la cantidad supuestamente defraudada. Se trata de los ingresos obtenidos a través de la orquesta Filadelfia y este asunto le llevó también al banquillo del juzgado de lo Penal 1 de Pontevedra por fraude fiscal. El fiscal solicitaba una pena de 4 años de prisión y el ingreso a Hacienda de una cantidad que no alcanza los 300.000 euros.

El resto de casos están todavía pendientes de enjuiciamiento. El más avanzado de todos ellos es el que investiga el patrimonio personal de Ángel Martínez Pérez como persona física, en donde ya hay escrito de acusación de la Fiscalía que reclama la imposición de penas que suman 35 años de cárcel por un total de doce delitos contra la Hacienda Pública. En este caso se se solicita también la devolución de 4,4 millones de euros a Hacienda y multas por valor de casi 13 millones de euros.

Por último, la Fiscalía y un juzgado de la capital tienen en marcha otra investigación que es muy similar a la que acaba de ser sentenciada por la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra, dado que analiza la misma actividad empresarial de Ángel Martínez Pérez pero bajo otra empresa del mismo grupo aunque con otra denominación y en los años inmediatamente anteriores a la que llevó a esta condena a Representaciones Lito.

Por último, un juzgado de O Barbanza instruye también otro asunto en el que está inmerso Martínez Pérez por los ingresos obtenidos por una conocida orquesta gallega, ahora ya desvinculada desde hace tiempo del condenado.

Es por ello, que esta primera sentencia que acaba de dictar la Audiencia Provincial puede ser clave de cara a estos otros procesos que están en marcha. En algunos casos, por las similitudes obvias entre los distintos procesos y, en otros, porque según las fuentes consultadas no es descartable que las defensas aleguen que parte de los ingresos que obtuvo "Lito" como persona física sean los mismos por los que ahora ya ha sido condenado, de tal forma que no podría ser juzgado dos veces por no declarar el mismo dinero.

Declaradas insolventes

A todo ello hay que sumar, por otra parte, que varios juzgados de lo Social de Pontevedra han declarado la insolvencia de al menos dos de las empresas vinculadas a lo que se denominó por parte de las acusaciones Grupo Lito. Una de ellas es precisamente "Representaciones Lito" tal y como se recoge en distintas publicaciones del Borme.