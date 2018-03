La Audiencia supende el juicio por blanqueo contra Rosa Charlín

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra se ha visto obligada hoy a suspender de nuevo (era la cuarta vez que se intentaba iniciar la vista) el juicio contra Rosa Charlín Martínez, nieta de la patriarca del conocido clan familiar, acusada de un supuesto delito de blanqueo de capitales.

Por primera vez con respecto a las otras ocasiones anteriores, Rosa Charlín no se sentaba sola en el banquillo de los acusados. Estaba acompañada del que había sido su pareja, José Jorge Durán Piñeiro, así como dos familiares de este y una persona que actuaba en representación de varias compañías propietarias de algunos de los inmuebles para los que se pide su decomiso. Y es que el juicio arrancaba ahora después de que la Audiencia Provincial decidiese acumular dos causas en una única vista oral, una con Rosa Charlín como única acusada y una segunda en la que también están investigados los otros tres compañeros de banquillo esta mañana. Las defensas de estos últimos planteó un recurso de súplica al tribunal alegando indefensión debido a esta acumulación de causas, dado que sostienen que iban a tener que enfrentarse en el juicio a una prueba aportada en una causa en la que no estuvieron personados. El fiscal también considera que "no es correcto" la acumulación de las dos causas en estos términos y se unió a la petición de aplazamiento formulada por las defensas.

Ahora el tribunal estudiará las alegaciones de las defensas y decidirá cómo se continua el proceso.