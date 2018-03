Las protectoras apoyan las multas por ataques de perros y piden responsabilidad a los dueños

Las asociaciones protectoras de animales de Pontevedra celebran las multas que se han comenzado a aplicar desde que ha entrado en vigor la Lei de Benestar Animal relativas a las responsabilidades de los dueños de perros sobre la seguridad y salud públicas. Lo hacen después de conocer las cuantías de las primeras sanciones tramitadas por la Policía Local de Pontevedra, que en algunos casos llegan a ser de un mínimo de 6.700 euros, como el de los dueños de tres canes de razas potencialmente peligrosas que atacaron e hirieron gravemente a un gato.

Eso sí, tanto Os Palleiros como Difusión Felina, recuerdan que no apoyan de ninguna manera la ley en cuanto a la alimentación de los animales abandonados en las calles. Recalcan que, de no ser por las personas que lo hacen, tanto perros como gatos morirían de hambre, por lo que instan a estudiar cada caso antes de tomar decisiones drásticas.

"Todo tipo de razas"

"Nos parece estupendo que se multe a los dueños de perros que están sin chip indentificativo y sin la educación correcta. Pero hemos de matizar que esas multas también deben ser para todo tipo de perros, no solo los de raza peligrosa, porque parece que ahora hay una persecución contra esos en concreto, y los perros salen según son sus dueños", asegura Gloria Cubas.

La presidenta de la asociación protectora Os Palleiros informa de que son muchos los casos de ataques de perros y que no todos se conocen. "Por ejemplo, hace unos tres meses en Pontevedra un cruce de pastor alemán que estaba abandonado mordió a un niño en la cara que tuvo que ser llevado a Santiago para hacerle una reconstrucción. El perro estaba en un monte y el niño se acercó a tocarlo y desafortunadamente le atacó. Es una demostración de que no solo lo hacen los perros potencialmente peligrosos (PPP)", cuenta.

Os Palleiros recuerda que siempre orientan a todas las personas interesadas en adoptar un perro, sea potencialmente peligroso o no. "El problema es que cuando tenemos que entregar a su dueño un perro que se había perdido y que llega a nosotros, aunque no tenga chip, no les podemos obligar a que se lo pongan", se lamenta.

También desde Difusión Felina se muestran de acuerdo en que se multe a aquellas personas que llevan a sus perros sin identificar, "ya que en caso de que alguien pierda a un perro, facilita muchas veces la localización de sus dueños".

Otra cuestión en la que coinciden ambas asociaciones es en asegurar que la alimentación de animales abandonados en la calle es una necesidad debido a su gran número y a la situación desbordante de las protectoras. Por ello, se muestran contrarios a las multas que la Lei de Benestar Animal contempla para quienes lo hacen.

"En Pontevedra se sigue alimentando a los gatos a través de colonias controladas por el Concello, que proporciona a los voluntarios carnés acreditativos, y el plan de esterilización se sigue llevando a cabo desde hace cuatro años. Si se va a multar a todos los que alimentan colonias, lo único que van a conseguir es que los gatos se mueran de hambre, por eso creemos que cada caso debería estudiarse antes de hacer nada", manifiesta Carlos Ferrer, de Difusión Felina.

Del mismo modo, Os Palleiros destaca que se ven obligados a alimentar a algunos perros que no se dejan coger, como algunos que ya tienen localizados en el polígono industrial de O Campiño. "Conseguimos coger a los cachorros, pero a la madre no hay manera. Mientras hay que alimentarla", señala.