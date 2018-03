Muñecas Barbie para golpear las conciencias al amparo del 8-M

La exposición "Rompe. Xoga en igualdade", una muestra que utiliza a la famosa muñeca Barbie para denunciar de forma impactante y rompedora la desigualdad entre mujeres y hombres se inaugurará mañana, a las 12 horas, en el vestíbulo del Pazo Provincial.

Esta iniciativa forma parte de la programación impulsada por la Diputación con motivo del Día Internacional de la Mujer.

"Rompe. Xoga en igualdade" se trata, en palabras de la presidenta de la Diputación, de una "exposición vangardista, unha exposición para golpear as conciencias, para facer pensar e reflexionar e que, sen dúbidas, non vai deixar a ninguén indiferente". De hecho, Carmela Silva aseguró que "estou segura que a mostra vai traer críticas pero as críticas, incluso as destrutivas, serven para cambiar o mundo se detrás hai un gran proxecto como esta exposición, que rompe eses teitos de cristais e cemento armado que sufrimos as mulleres cada día dende que nacemos".

La muestra consta de 18 paneles llenos de "poesía visual para cambiar o mundo", como destacó Silva, que fueron puestos en marcha por las artistas Isabel Blanco e Irene Silva, con fotografías de Noemí Chantada. La presidenta de la Diputación aseguró sobre la exposición que "non vai haber ningunha administración en todo o Estado que vaia facer un acto tan rompedor como este. Así que, o día 7 de marzo, o Pazo Provincial vaise encher de mensaxes e ideas a prol da igualdade nesta exposición que vai chamar moito a atención".

Protagonistas

Las protagonistas son las muñecas Barbie que fueron intervenidas para mostrar, según informó la presidenta provincial, "as situacións de desigualdade, violencia e discriminación que vivimos as mulleres dende nenas, recalcando na importancia do xogo para a educación, transmisión de valores e formación das nenas e dos nenos". Así, habrá paneles que recogan temas como la belleza, la casa, la escuela, la mujer florero, garabatas, la golpeada, el matrimonio infantil, el mundo, las princesas, la prostitución, el reloj, el trabajo, la boda o los zapatos de tacón.

La presidenta de la Diputación explicó que la selección de barbies para la muestra responde a los datos que ponen de manifesto que "se trata da boneca máis famosa da historia, coa que a diario xogan milleiros de nenas do mundo pero, ao tempo, é unha boneca que transmite valores sexistas, que se están a reproducir tanto nos xogos como nas condutas das nenas e nenos".

Silva indicó que la muñeca "non representa a unha muller real, senón que presenta a unha muller obxecto, con todo o que iso supón para o desenvolvemento das nenas e mozas, dos nenos e dos mozos".

De esta manera, a través de la visualización de imágenes de barbies intervenidas se pretende "romper e reivindicar a igualdade entre mulleres e homes e concienciar á sociedade de que a igualdade, o fin da discriminación e da violencia contra o 52% da poboación son necesarias para construír sociedades xustas e democráticas", aseguró la prsidenta.