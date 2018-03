Sanciones de un mínimo de 6.700 euros a los dueños de tres canes que atacaron e hirieron gravemente a un gato

Un ejemplo de lo que supone el endurecimiento de la normativa con la nueva ley de bienestar animal lo deja un suceso del que se ocupó la Policía Local el pasado 26 de enero cuando una vecina de la ciudad denunció que su gato había sido atacado por tres perros causándole graves heridas. No era la primera vez que ocurría dado que los canes escapaban con frecuencia de la vivienda de su propietaria. Además de informar a la dueña de que puede reclamar por la vía civil los gastos veterinarios, los agentes actuaron de oficio y comprobaron la situación de estos perros. Ese mismo día los agentes se personaron en el domicilio de los dueños de los animales, comprobando que se trata de tres perros de raza peligrosa, concretamente unos staffordshire bull terrier. Tras su identificación se comprobó que dos de ellos son propiedad de los inquilinos de la vivienda y el tercero consta a nombre de un vecino de León no acreditándose la comunicación al registro de venta, el traspaso o la donación del animal por lo que se impuso (tanto al anterior propietario como al actual poseedor) dos infracciones graves por ello (entre 501 y 1.000 euros).

Los agentes pidieron otra documentación, como el seguro obligatorio, y pese a que acudieron en varias ocasiones al domicilio no obtuvieron respuesta. Por ello se les impuso otra sanción grave (entre 501 y 1.000 euros) por no disponer de seguro; otra infracción muy grave por no tomar las medidas para evitar que causen daños o dañen a otros animales o a personas (entre 5.001 y 30.000 euros) y dos infracciones leves por no tener actualizados los datos de los registros (entre 100 y 500 euros). Y es que la ley también exige que las instalaciones de este tipo de animales eviten no solo su huida sino el contacto externo con ellos.