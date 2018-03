El Pontevedra se derrumba ante el Rayo en Pasarón

Derrota excesiva y muy dolorosa para el Pontevedra. El equipo lerezano cayó por 0-3 ante el Rayo Majadahonda, segundo clasificado, y se complica la permanencia en la categoría. Los de Luismi, en puestos de play out, ya no tienen margen de puntos sobre el descenso.

El Pontevedra no realizó una mala primera parte, aunque varios errores en la salida de balón le pudieron costar caros. Edu salvó ante Jeisson tras una pérdida de Castro y poco después, los locales le devolvieron la moneda con un robo adelantado que Jorge estampó contra Basilio.

El choque estaba igualado, pero en un córner, Andújar lo desniveló. Adrián León no despejó bien y el lateral aprovechó el aclarado para anotar un gran gol y poner el 0-1.

El equipo de casa lo tenía todo en contra, pero no se descompuso. Siguió intentando jugar su fútbol y aunque no tuvo demasiada precisión, pudo igualar antes del descanso. Jorge se fue por la izquierda y centró para González, que con todo a favor, no acertó a colocar bien el disparo con la derecha.

El Pontevedra había perdonado y salió más nervioso en el segundo acto. El equipo, condicionado por el campo y la situación, perdió su identidad y comenzó a abusar del balón largo. Poco a poco, se fue yendo arriba aunque sin generar ocasiones. Y lo que acabó llegando fue la sentencia rayista. El Majadahonda perdonó varias, pero Coto decidió el partido tras una gran contra conducida por Pichín.

Faltaban menos de diez minutos y lo que llegó fue el tercero, ya demasiado castigo, obra de Cárcaba tras un nuevo error saliendo desde atrás. El Pontevedra perdió su primer partido con Luismi en casa y suma tan solo tres puntos en las últimas cuatro jornadas. Los perseguidores ya están ahí y el próximo sábado, el cuadro lerezano juega una final decisiva por la permanencia ante el Coruxo.