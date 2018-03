El PSOE critica la "falta de ideas" del gobierno local de cara a las próximas décadas

El PSOE de Marín critica la "falta de ideas" del gobierno local para el municipio, con los que "afrontar los proyectos que Marín precisa para los próximos 10 o 20 años". Así señala que "no se sabe nada de dónde pretenden ubicar el aparcamiento soterrado, dónde quieren poner el auditorio, ni cuándo van a abordar la reforma de la biblioteca municipal, ni el Museo del Mar, ni cómo van a abordar la integración del Paseo Alcalde Blanco con el centro urbano, ni qué idea tienen para la antigua Casa do Mar, ni la ampliación del cementerio, el traslado del edificio de Aduanas, etc". Los socialistas explican que "para poder abordar esos temas hace falta tener una visión integral, moderna y transformadora de Marín para los próximos años, y tristemente ni el PP ni María Ramallo saben ni aspiran a capitanear esa modernización de nuestra villa".

"Tras siete años de gobierno, presentan un proyecto para el Parque Eguren que se limita a la simple reforma del parque infantil. Ya sabemos entonces que este gobierno desiste también de transformar y modernizar el Parque Eguren y que pueda, por ejemplo, acoger un aparcamiento soterrado y una renovación integral en toda su superficie", añade el PSOE local.