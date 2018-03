MARÍA DEL ROCÍO ACHA "Esperemos que el crecimiento turístico de España sea ordenado"

Los recursos culturales de España y en general las potencialidades de cada territorio en función de su patrimonio histórico, etnográfico, gastronómico etc serán el eje del curso "Turismo cultural y sus recursos" que se celebrará en el centro de la Uned de Pontevedra a partir del próximo día 6 y en el que participará como ponente María del Rocío Acha Barral.

- ¿Está suficientemente desarrollado el turismo cultural?

-No estamos en los primeros pasos porque España realmente es un país que vive del turismo y una de nuestras primeras referencias en este campo es nuestra cultura. Trabajamos en ello pero no está suficientemente explotado, claro que no, porque la cultura es un abanico muy amplio de posibilidades, pero se está trabajando en ello.

- Y a la inversa: la relación del patrimonio cultural con el turismo es paradójica, como desgraciadamente se ha podido ver en España

-Detrás de un proyecto turístico tiene que haber un estudio y por supuesto un desarrollo coordinado y sostenible. El boom del turismo en España llegó de repente y faltaron infraestructuras, faltó planificación y organización y las consecuencias son las que estamos viendo, por eso es tan importante formar a los profesionales y que detrás de los proyectos turísticos haya no improvisación sino gente capacitada, como se está haciendo desde las universidades, caso de la Uned, con los estudios de grado, con los cursos, es decisivo que detrás de los proyectos turísticos haya organización y profesionales que sepan hacer frente a situaciones como las que estamos comentando.

- Más del 50% de las personas que visitan las Rías Baixas afirma que acude atraído por el patrimonio cultural

-Es una razón de mucho peso, además al patrimonio cultural de esa zona se le añaden muchas otras cosas, no solo el patrimonio histórico que hay sino también todo el tema gastronómico, lúdico, es un abanico amplio de posibilidades y a todo ello acompaña el microclima que también hay en esta zona. Todo ello garantiza unas vacaciones o unas visitas que otros puntos de España no pueden ofrecer.

- La provincia de Pontevedra vive su edad de oro turística ¿cree que se mantendrá o en realidad el boom se relaciona con los problemas de países competidores como Egipto o Túnez?

-Cabe esperar que el turismo progrese en el futuro, porque efectivamente está haciendo alusión a un tema que es muy importante, la inestabilidad de otros destinos que eran nuestros rivales directos hace que no puedan garantizar una visita turística al uso como nosotros la entendemos desde el punto de vista occidental. Esto hace que España sobre todo se posicione como un destino muy elegido, ya que aquí se garantiza seguridad, que es una de las primeras cosas que el visitante quiere, se garantizan servicios, una calidad, un turismo cultural que por historia, tradición y arte España puede avalar, de modo que las perspectivas son que siga creciendo. Ahora, hay que volver a insistir en el tema de la profesionalidad y esperemos que el crecimiento turístico de España sea ordenado y acompasado con la sociedad también.

- Hace diez años fue elegida presidenta de la Asociación de Casas Museo y Fundaciones de Escritores de España ¿plantea retos diferentes gestionar estos recursos?

-Los museos y las fundaciones de escritores sí son realmente diferentes a otros tipos de museos, en ellos se conserva un poco el recuerdo de la memoria de grandes figuras del mundo de las letras, son museos en los que la atmósfera y el ambiente en el que vivió el autor deben ser conservados desde un punto de vista patrimonial, por lo tanto quizás influyen más en las emociones. Gestionar 60 instituciones de este tipo a nivel español, tanto en la Península como en las islas, no es fácil, cada uno es de su época, peculiaridades diferentes y maneras de gestionarse distintas, pero sí ofrecen un abanico muy amplio de las posibilidades culturales y recursos turísticos que tiene nuestro país. Sobre todo nos dejan ver un poco todo ese patrimonio cultural que ponemos a disposición del público.

- Es la presidenta de la Asociación de Museos del Vino de España...

-El enológico es un sector museológico en auge, lo constituyen también como en el caso anterior instituciones muy variopintas, de carácter público, privado y mixto. Además detrás de este patrimonio cultural está todo un entramado empresarial en algunos casos, entonces es un buen ejemplo de lo que supone la prosperidad enoturística en España. Hay grandes colecciones, grandes patrimonios, como puede ser el de dinastía Vivanco, y luego representaciones más modestas tipo lagar o estructuras etnográficas que también forman parte de lo que es nuestro patrimonio cultural y en este caso con el valor añadido de un sector turístico que está en auge que es el enoturismo.