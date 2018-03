La deuda del Concello se sitúa en 15,5 millones de euros, "la más baja desde 1996"

El Concello de Pontevedra cerró el año 2017 con un presupuesto de 91.234.000 euros, incorporando más de 20 millones a la cifra inicial de 72.900.000 euros. El edil de Economía, Raimundo González destacó la "buena salud financiera" del Concello, que dispone de 28 millones de fondos líquidos, un superávit de 3,3 millones, un remanente de tesorería de 17 millones y "la deuda es la más baja de los últimos veinte años".

González resumió los principales datos de la liquidación del presupuesto de 2017, como son unos fondos líquidos de tesorería de 28.578.000 euros, es decir, 5 millones de euros más que en la pasada anualidad, un superávit de 3.385.000 euros (menos que en 2016 que fue de 5,6 millones), o una disminución de la deuda a 15,5 millones de euros (poco más del 20%, y está en mínimos históricos, siendo la cifra más baja desde 1996). En cuanto al techo de gasto, las obligaciones de pago del Concello fueron de 66.548.934,47 euros y solo quedaron para agotar el techo de gasto 800.000 euros. De haber superado el techo de gasto, el Concello debería haber realizado un plan económico financiero que debería ser aprobado por la Xunta de Galicia. Por último, el remanente de tesorería fue de 17 millones.

Los pontevedreses

El concejal de Economía también destacó que el comportamiento de los pontevedreses en sus obligaciones fiscales fue mejor que en años anteriores. De hecho, los deberes fiscales se incrementaron desde el 84% al 86,26%.

También destacó la intensa tramitación administrativa para gestionar casi 80 millones de euros, y que se vio deslucida por la tardía incorporación del superávit hacia mediados de año, lo que obligó a que los proyectos financiados con aquellos 5,6 millones no se pudiesen contratar hasta la actualidad.

El concejal de Economía lamentó que "el Gobierno central encadene a los ayuntamientos en colaboración con la FEMP porque le ponen nombre y apellidos al superávit y no se puede gastar en otras cosas que no sean amortización de deuda e inversiones financieramente sostenibles. Y frente a esto, no se toque la regla de gasto".