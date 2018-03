Marea inicia su "Camiño 19" hacia las municipales con la propuesta de la "Praza do Mar" en As Corbaceiras

"No es una propuesta para el actual mandato, sino para cuando Marea gobierne en el Concello", dentro de año y medio, según las previsiones de su actual portavoz y candidato a alcalde, Luís Rei. Marea Pontevedra inició ayer oficialmente el "Camiño 19", su andadura electoral hacia las elecciones municipales de 2019 con una iniciativa para "abrir Pontevedra al mar". Se trata de la "Praza do Mar", de modo que el actual puerto de As Corbaceiras debe de ser un almacén de coches aparcados y se convierta en una zona arbolada como "prolongación de la Alameda".

No hay presupuesto ni calendario de ejecución ni proyecto definido, pero sí se pretende marcar una pauta que defina el sendero que seguirá Marea en los próximo meses. Con una "idea" del arquitecto César Portela, se apuesta por reordenar por completo el entorno de As Corbaceiras, desde la rotonda de Colón-Reina Victoria, hasta el viejo puerto pontevedrés. La iniciativa incluiría la cuesta de San Roque, los laterales de la desembocadura de Os Gafos y la plaza de As Corbaceiras, además de la propia explanada ahora utilizada como estacionamiento disuasorio.

Zona de atraque

El propio César Portela fue ayer, acompañado de Luís Rei, el encargado de exponer esta "idea". Rememoró su infancia cuando "desde la Alameda se veía Tambo y la ría" para defender la conversión de esos terrenos, ahora bajo dominio de Portos de Galicia, en un parque "para todos los pontevedreses" sin abandonar la vocación marinera, de modo que se potenciaría su papel como zona de atraque de embarcaciones de recreo y de líneas marítimas hacia las playas de la ría, una idea que se barajó hace años en Portos de Galicia pero que nunca llegó a buen puerto.

Luís Rei, único cabeza de lista para las municipales de 2019 confirmado oficialmente, subrayó que esta Praza do Mar "no tiene afán de lucro ni hay operación especulativa detrás, sino que pretende prestar atención a un barrio olvidado y desaprovechado". Los 150 coches que, según sus cálculos, estacionan ahí a diario, serían reemplazados por zonas verdes, paseos, bancos, árboles, terrazas y otros espacios de ocio que se extenderían al otro lado de los carriles de circulación, en la plaza das Corbaceiras y a otros viales próximos.

Evitó dar cifras de lo que costarían estas obras, pero sí apuntó que "se podría acometer en varias anualidades y con medios propios" del Concello, y enfatizó que "no es una propuesta para reclamar al actual gobierno local", sino reservada para un hipotético mandato de Marea a partir del verano de 2019. Al respecto, indicó que el gobierno local actual "ha dado muestras de incompetencia en varios asuntos" como para esperar que asuma ahora esta "idea".

César Portela indicó que esta zona "es un espacio público muy simbólico" y abogó por su recuperación para el turismo relacionado con el mar porque "no interfería para nada en la actividad portuaria".

Para desplegar ayer esta propuesta, Marea Pontevedra puso al frente al arquitecto César Portela y elaboró un cuidado vídeo con una extensa recreación del proyecto tanto en el puerto como en el resto del entorno, que contó con la autoría de Guillermo Casalderrey y el asesoramiento técnico de Manuel Fontán.