Cuntis acoge una plantación piloto de castaña para potenciar el fruto en la provincia

La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, visitó ayer en Cuntis acompañada por la diputada provincial Chelo Besada y los alcaldes de Cuntis y Caldas, Manuel Campos y Juan Manuel Rey, la plantación piloto de castaños surgida del convenio firmado entre la institución provincial y la Asociación de Desenvolvemento Rural Ónega. En la visita también estuvieron presentes el técnico de Ódega, Jacobo Feijoo y el secretario del Consello Regulador de la Indicación Xeográfica Protexida Castaña de Galicia, Manuel López.

A través de este acuerdo se realizó un programa formativo sobre las posibilidades de la produción, cultivo y comercialización de la castaña en terrenos agroforestales de la provincia de Pontevedra en el que se enmarca la plantación que se llevó a cabo en esta parcela situada en Portela, para la que se emplegó la planta injertada con variedades certificadas, proponiendo un diseño de plantación que servirá como modelo piloto. La castaña es un fruto con escasa producción en la provincia de Pontevedra, mientras que Galicia lidera este producto a nivel mundial.

Al respecto de este proxecto, Carmela Silva señaló que se trata de una "idea extraordinaria que amosa que para ter, hai que tocar". La presidenta aseguró que "temos que sentarnos para valorar a capacidade que temos na Deputación de elaborar un proxecto máis ambicioso que se poida desenvolver en toda a provincia de Pontevedra" ya que, recordó, "os seus resultados están baseados en cifras e en datos obxectivos" puesto que fueron miles de familias del interior de Galicia las que pudieron tener ingresos y soportar mejor la crisis económica gracias a la castaña. El personal técnico de Ónega señaló que las plantaciones de esta finca comenzarán a dar frutos en el plazo de 10 años y, dentro de 14 o 15, ya podría comenzar a aportar entre 6.000 y 10.000 euros por la recogida del fruto.

"Non podemos pensar soamente no noso presente, senón que temos que ter en conta o noso futuro e comezar a construílo", valoró Silva, por lo que aseguró que "é necesario elaborar un plan de futuro no rural e que as administracións con capacidade para investir o fagan de verdade". La presidenta de la Diputación afirmó que "para poñer en marcha este proxecto, estableceuse unha parcela dunha hectárea en Cuntis para o cultivo da castaña". El diseño de esta plantación "serve como modelo piloto que queremos replicar a unha escala produtiva", informó Silva, para la que "é necesario levar a cabo un importante traballo de divulgación" con el objetivo de que "tanto o produto como todos os que se poden elaborar con el saian do noso territorio".