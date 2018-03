El encuentro de clarisas de España es incapaz de poner fin al cierre del convento pontevedrés

A pocas semanas de que terminase el año, abadesas de 37 conventos de España se reunieron en la Casa de Espiritualidad de San Vicente Paúl en Salamanca. Entre ellas se encontraba la abadesa de las clarisas de Santiago, sor Consuelo, responsable también del convento de Santa Clara de Pontevedra.

El encuentro no sirvió, tal y como ha podido saber FARO, para lograr una alternativa al cierre de las instalaciones religiosas en la Boa Vila, que echaron la llave hace cinco meses. La congregación religiosa intentó por esta vía, y sin éxito, evitar poner fin a más de 700 años de historia en la ciudad.

La madre presidenta convocó a las abadesas de conventos de todo el país, entre ellos los de Pontevedra y Santiago. El objetivo era abordar la crítica situación por la que pasan todos ellos en la actualidad, con la falta de vocación y, especialmente, con la poca predilección de religiosas por la clausura, como era el caso de Pontevedra.

En esta reunión se concluyó que, por el momento, no hay una alternativa que pueda evitar el cierre paulatino de conventos en las diferentes comunidades autónomas.

"No hay nada que podamos sacar a la luz, ha sido todo tratado a nivel interno", asegura sor Consuelo.

La religiosa afirma, a través de una breve conversación telefónica, que todavía no ha habido contactos con el Concello de Pontevedra, que ha manifestado públicamente su interés por recuperar parte del convento para el uso público, como serían los jardines, que lindan con la Praza de Barcelos. "No hemos hablado porque no teníamos nada que decirles", confiesa la clarisa.

En cualquier caso, reconoce que la situación "está muy difícil" y que prefiere no dar información "de ningún tipo".

Tal y como explican clarisas de Salamanca, ciudad en la que se celebró el encuentro, "la cosa está muy difícil de arreglar" para todos los conventos.

Una de las opciones que se barajó en la reunión a nivel nacional era la llegada de congregaciones religiosas de otros países, pero que también se ha descartado.

Carácter extraordinario

La Federación de Clarisas de España celebra sus reuniones con carácter extraordinario, de modo que no tienen una fecha ni periodicidad fijas. Tal y como apuntan fuentes religiosas, quizá en el próximo encuentro se vuelva a tratar el tema, pero para ese entonces es muy probable que algún otro convento del país haya echado el cierre definitivamente.

El proceso por el que pasó el convento de Santa Clara pontevedrés hasta cerrar fue largo. Tal y como confirma el padre José González, delegado diocesano para la vida consagrada, cuatro años antes de clausurarse ya fue suprimido como convento individual, pasando a depender del de Santiago de Compostela.

En este sentido, el vicario episcopal territorial de Pontevedra, Calixto Cobo, recuerda que las clarisas no se rigen por normas diocesanas y que son una familia autónoma, por lo cual pueden tomar sus propias decisines, al igual que ocurre con los padres franciscanos.

La comunidad pontevedresa llevaba tiempo intentando mejorar la situación en su edificio, del siglo XIII y en la calle de Santa Clara.

Como solo vivían en él tres religiosas, dos de ellas de avanzada edad, se optó por atraer a más hermanas al edificio. Así, llegaron a Pontevedra dos religiosas de las localidades coruñesa de Oleiros y lucense de Ribadeo, que tras probar la vida en clausura, optaron por abandonar el convento y volver a sus comunidades de origen.

Hace tres años llegaron a ser solo dos las religiosas las que vivían en el convento, octogenarias ambas, por lo que se propició la llegada de una tercera, más joven, de poco más de 50 años, que ayudaba a las otras dos en las tareas más duras del convento. Pese a ello, contaban con la ayuda de algunos vecinos del barrio, entre ellos un matrimonio.

Descartadas, al menos por el momento, las dos opciones de ceder el edificio a otra congregación religiosa o de conseguir el traslado de otras clarisas a Pontevedra, también muy difícil debido a que la crisis es común a todos los conventos españoles, solo resta una tercera posibilidad: ceder las instalaciones al Arzobispado de Santiago para que las utilice como centro pastoral. Se trata de una alternativa planteada por el vicario episcopal de Pontevedra, que cree que "esto dotaría a Pontevedra de un centro para que los movimientos eclesiales estén concentrados y no dispersos".