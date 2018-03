El Concello ya destinó más de 4,3 millones de su último superávit a reformar calles y alumbrados

El superávit del Concello correspondiente a 2016 fue de unos 5,6 millones de euros aproximadamente y hasta septiembre del pasado año no fue posible destinarlo a inversiones por el retraso de la Ley de Presupuestos del Estado, que marca las líneas obligatorias a las que deben destinar los municipios sus ahorros. Reformas de calles, nuevos alumbrados, algunas actuaciones en el rural y amortización de deuda fueron los destinos elegidos.

Esta misma semana se conocerá el superávit de 2017 (inferior al del ejercicio anterior) y el gobierno local podrá utilizar esos fondos con mucha más antelación, previsiblemente desde abril próximo, gracias al pacto alcanzado por el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo Abel Caballero, con el Ministerio de Hacienda.

En virtud de este acuerdo, los concellos podrán disponer de ese superávit (que en 2017 podría ser de unos cuatro millones de euros en Pontevedra) mucho antes de que se aprueben los Presupuestos del Estado, que este año podrían retrasarse al verano ante las dificultades del Gobierno central en encontrar aliados para su aprobación. Además, daría margen para cumplir otra de las exigencias de Moncloa, que esos fondos tengan destino antes del 31 de diciembre del año siguiente.

El concejal de Facenda, Raimundo González Carballo, expresó ayer su confianza en que el acuerdo de la FEMP con Hacienda permita abrir el abanico de actuaciones que se puedan realizar con esos ahorros, más allá de adelantar los plazos de disponibilidad. A su juicio, sí el pacto se limita a un decreto ley sobre el calendario de uso, quedaría cojo.

De hecho, el concejal subraya que los 5,6 millones de superávit de 2016 ya están repartidos en otros proyectos en su totalidad, en actuaciones "financieramente sostenibles" y en amortización de deuda, como ordena, en este caso, la Ley de Estabilidad. Para este segundo objetivo ya se acordó reservar algo más de 1,2 millones de euros. Los 4,4 millones de euros ya están en proceso de licitación en su mayor parte ya que se incorporaron al presupuesto municipal en septiembre pasado. Se trata de la rehabilitación integral de la calle Cruz Roja y la plaza da Castaña, con un presupuesto de 1.405.000 euro e impulsado en su día por Marea; y la reurbanización de la calle Virxe do Camiño y su entronque con Eduardo Pondal por 1.411.000 euros más. También se incorporaron 450.000 euros para la mejora de la iluminación y la eficiencia energética en los puentes sobre el río Lérez de As Correntes, Santiago, Tirantes y el peatonal de la Illa das Esculturas. Estos dos últimos planes (Virxe do Camiño y puentes) ya entrar en su fase final de licitación y la próxima semana se conocerán las ofertas.

También se incluyen obras de accesibilidad y movilidad en las carreteras del rural en las parroquias de Santo André de Xeve, Santa María de Xeve, Campañó, Lérez, Alba, Pontesampaio y Canicouva para la conservación, arreglo y mantenimiento de viales por unos 900.000 euros. La reinversión de los ahorros se completa con la iluminación led de los núcleos urbanos de Pontesampaio y Canicouva por 197.000 euros.