Apego, Vitoria Ogando, Anxo González Guerra e a Galipedia, Premios Xoán Manuel Pintos ao compromiso coa lingua

Os galardóns levan o nome da figura central do Rexurdimento

O programa Apego, que chega hoxe a un millón e medio de persoas nuns 30 concellos, os profesores Vitoria Ogando e Anxo González Guerra, que adicaron a súa vida profesional a nosa lingua e hoxe manteñen unha web con ferramentas para traballar nas aulas, e a Galipedia, unha decisiva ferramenta para a normalización do galego en todos os ámbitos do coñecemento. Son os galardonados cos Premios Xoan Manuel Pintos ao compromiso coa lingua galega.

Estes galardóns que levan nome da figura central do Rexurdimento recoñecen ás persoas, empresas, asociacións ou entidades que axudan a impulsar a presenza do galego na sociedade pontevevedresa e na galega en xeral.

A entrega celebrarase o vindeiro día 15 no pazo de Mugartegui.