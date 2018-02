La regularización catastral permite al Concello recaudar 640.000 euros

639.835 euros. Esa es la cantidad que el Concello recaudará a mayores gracias a la regularización catastral, según explicó ayer el edil de Facenda, Xulio Barreiro, en el pleno municipal a través de los datos facilitados por la oficina del ORAL.

Este guarismo se compone de los aproximadamente 462.000 que suponen los atrasos en el pago de los últimos cuatro años, a los que se suman los 177.000 euros en los que se incrementa el valor del padrón anual.

Asimismo, Barreiro explicó que las tasas por actualizar los bienes catastrales que los vecinos de Poio han tenido que pagar ascienden a los 211.650 euros. Una cifra que cobrará íntegramente el Ministerio de Hacienda para las arcas del Estado.

"¿Por qué no bonifican este incremento bajando el IBI?", preguntó el PP, a lo que el Concello respondió: "Ustedes pueden decirle al gobierno español que también devuelva esta tasa que es como una multa. El Concello no va a bajar el IBI pero tampoco lo sube. Está en la media de la provincia siendo uno de los municipios más grandes. Lo que no vamos a hacer es renunciar a una recaudación mayor cuando simplemente se han regularizado inmuebles que antes no se pagaban".