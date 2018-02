Prado Bugallo comparte letrado con dos de los exconsellers de la Generalitat fugados en Bélgica

El narco gallego Sito Miñanco comparte abogado con dos de los exconsellers de la Generalitat que se fugaron a Bruselas, Toni Comín y Meritxell Serret. Se trata de Gonzalo Boye, un letrado que también participó en procesos de gran relevancia mediática, como el del informante y ex exempleado de la CIA Edward Snowden.

En los últimos meses, Gonzalo Boye ha tenido una presencia muy activa en los medios de comunicación para hablar de la situación de los dos políticos fugados en Bruselas, donde marcharon con Puigdemont y otros compañeros tras la declaración de independencia del 10 de octubre.

Precisamente, Comín fue el receptor de los famosos mensajes en los que el expresidente Carles Puigdemont confesaba sentirse derrotado. A raíz de ese episodio, el propio Gonzalo Boye anunció una querella contra el programa de Ana Rosa por la filtración de esas comunicaciones privadas.

La intensa actividad de Gonzalo Boye puede obligarle, de hecho,a tener que renunciar a la defensa de Miñanco en los próximos días si la Audiencia Provincial de Pontevedra no fija una agenda que le permita compatibilizar otras causas con preso que tiene en su agenda así como alguna comparecencia en un tribunal internacional, según él mismo explicó ayer.

El abogado solicitó al presidente de la Sección Segunda de la Audiencia que fijase una agenda para la celebración de un juicio por blanqueo para el que, inicialmente, se reservaron tan solo dos jornadas, la de ayer martes y la del jueves. Sin embargo, y ante la más que probable previsión de que el jueves no se pueda terminar el juicio (no se tomó ni siquiera declaración a los acusados), Boye quiso cuadrar una agenda para que no coincidieran con estas causas preferentes que están en marcha. Sin embargo, y debido a la huelga, desde la Sección Segunda le indicaron que esto no era posible.

Boye anunció a las puertas de la Audiencia que si alguna de las sesiones coincidía con la de otros juicios con preso y causas preferentes que tiene no tendría más remedio que renunciar a este caso, lo que "sí supondría la suspensión del mismo".

Aunque la Audiencia alega que este es un juicio ya en marcha y que, por lo tanto, tendría prioridad sobre cualquier otra actuación en la que estuviera personado el letrado; este insiste en que no se trata de un asunto prioritario dado que no es una causa con preso. Y recordó que aunque Prado Bugallo llega desde prisión, no está encarcelado por esta causa sino por su reciente detención en la "Operación Mito".