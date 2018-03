Pontevedra se prepara para celebrar la XXVII Festa do Caldo de Mourente

La XXVII Festa do Caldo de Mourente espera poder anunciar en esta edición su declaración como Festa de Interese Turístico Galego, una categoría en la que ha trabajado desde hace cuatro años, cuando envió, a través del Concello de Pontevedra, toda la documentación necesaria a la Xunta de Galicia.

El presidente de la Asociación de Vecinos El Castro de Mourente, Santiago Laya, presentó hoy, junto con otros miembros del colectivo y de la Orden del Caldo de Mourente, la nueva entrega de la fiesta gastronómica, que se celebrará los próximos 10 y 11 de marzo y que contará con el periodista y escritor Xosé Luis Blanco Campaña como pregonero.



En la parroquia pontevedresa se instalarán dos carpas con mesas y sillas para que los asistentes, se esperan entre 5.500 y 6.000, puedan disfrutar del tradicional caldo gallego en taza de barro. Son de dos a tres horas de cocción a fuego lento en el que se utilizarán más de 700 kilos de carne de cerdo, 300 kilos de ternera, 160 de ave, 920 manojos de grelos y navizas, 90 repollos y 400 kilos de patatas. Por supuesto, no faltarán 10 kilos de habas y otros 2 de unto. La organización destaca que se trata de materia prima de primera calidad, por lo que invita a todos los interesados a comprobarlo por si mismo a partir de las cuatro de la tarde del sábado, 10 de marzo. El plato típico gallego será preparado por medio centenar de mujeres de Mourente, que pelarán, limpiarán y picarán los ingredientes de forma desinteresadamente para que el caldo esté en su punto a las once de la mañana del domingo 11 de marzo.

Santiago Laya destacó que se trata de una fiesta sin ánimo de lucro, ya que los beneficios son casi nulos, y que el único objetivo es promocionar uno de los platos, sino el más, importantes de la gastronomía gallega. "No es una fiesta de lucro, sino de interés turístico y de exaltación gastronómica", recalcó.

El programa de actos comenzará el sábado 10 de marzo con la concentración junto al Carballo de la capilla de Santa Margarida de Mourente de los cofrades de la Orden de Mourente a las 11.30 horas. A las 12 horas se impondrán las capas a los nuevos miembros en el exterior de la capilla de Mourente, que este año son Antonio Romero Losada, Julián Sánchez-Ferragut Ortiz Repiso, Jorge González Veiga, Carlos Molina Franco, Manuel Javier Lçopez-Cerón Piñeiro, Alejandro Vila Santos, José Luis Arellano Guiance, Luis Alberto Oubiña Piai, Juan Manuel Sayán Cuello y Ramón Paz Cousido. Actualmente, la orden cuenta con 140 miembros. El presidente de la Orden do Calgo Galego de Mourente es Antonio Reguera Repiso, mientras que el presidente adjunto es Santiago Laya Fernández.

Todos los cofrades celebrarán una comida de confraternidad en el Asador Xiraldo, en Monte Porreiro.

A partir de las 20 horas actuarán las orquestas Fama y Nebraska.

Ya el domingo, tendrá lugar la lectura del pregón a cargo de Xosé Luis Blanco Campaña y se homenajeará a la vecina de Mourente Pilar Abilleira Muñiz, de 86 años, por su colaboración constante con la fiesta del caldo.

A partir de las 14 horas se podrá degustar el típico plato gallego a 2 euros la taza de barro serigrafiada a repetir las veces que se desee y a 5 euros la cazuela con carne, patatas, verdura y pan. Ambas se pueden llevar de regalo.