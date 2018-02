Ponte Caldelas denuncia el "caciqueo" de la Xunta con las obras de las carreteras

El gobierno tripartito de Ponte Caldelas denuncia la existencia de documentos, dentro del proyecto de las obras de ampliación de la PO-230, entre Serrapio y Vichocuntín (Cerdedo-Cotobade), que "destapan a rede clientelar e caciquil da Consellería de Infraestruturas e algúns alcaldes do PP para reducir as obras demellora na Rede Secundariade Estradas Autonómicas aos concellos gobernados por este partido".

El proyecto, que está a exposición pública una vez que la Xunta acaba de anunciar la licitación de estas obras, evidencia, a juicio del Concello de Ponte Caldelas que "a Consellería disponse a expropiar varias parcelas, forzada pola negativa dun grupo de veciños, que se negou a asinar diante do exalcalde e actual deputado autonómico, Xosé Balseiros, os papeliños"de supostas cesións dos terreos afectados a ese concello".

El alcalde caldelán, Andrés Díaz, señala que "mentres a Xunta négase a acometer as necesarias obras da perigosa e transitada estrada autonómica PO-234, que une Ponte Caldelas con Augasantas, non ten inconvinte en expropiar os terreos que a rede caciquil do PP non foi quen de acadar en Cerdedo".

Según el regidor, la Consellería de Infraestruturas alimenta desde 2016 una polémica con el Concello de Ponte Caldelas tratando de culparlo de no ceder las 99 parcelas afectadas por las obras de la PO-234. En este sentido, recuerda que Ponte Caldelas propuso un convenio por el que aportaría 40.000 euros para pagar los terrenos, convertiéndose así en el primer municipio español en asumir integramente las expropiaciones de una carretera autonómica. Se da la circunstancia de que el proyecto acabó calculando el costo de las expropiaciones en solo 29.812 euros, mismo inferior a los 40.000 euros ofrecidos por el Concello. La Consellería se comprometió a iniciar las obras en 2017, pero, a día de hoy, siguen bloqueadas,apunta Díaz.