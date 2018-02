Miñanco se declara inocente y su abogado trata de deslegitimar el proceso por blanqueo

El juicio contra el histórico narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco, se inició ayer en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra sin que el fiscal pudiera, ni tan siquiera, iniciar el interrogatorio de los cinco acusados que se sientan en el banquillo como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

El tribunal dedicó toda la mañana de ayer a la resolución de las múltiples cuestiones previas que plantearon las defensas de los cinco procesados (además de Prado Bugallo se sientan en el banquillo su exmujer, su cuñada, una hija y un supuesto testaferro). Sus letrados presentaron una amplia batería de alegaciones con las que solicitaban tanto la nulidad de las actuaciones como la suspensión del juicio. Un objetivo que, al menos por el momento, no han logrado obener de los magistrados de la Audiencia.

El histórico narco, que comenzó como furtivo y llegó a ser uno de los más importantes capos de la droga a nivel internacional; tan solo abrió la boca ayer ante el tribunal para rechazar con un "no" rotundo la acusación de blanqueo que sostiene el Ministerio Fiscal. La misma respuesta obtuvo el presidente de la sala, el magistrado Xosé Xoán Barreiro, cuando le preguntó al resto de los ocupantes del banquillo si se declaraban culpables de los hechos que se les imputan. Estos son Rosa María Prado Pouso (hija de Prado Bugallo), María Rosa Pouso Navazas (su exmujer), Josefa Pouso Navazas (ex cuñada); y un supuesto testaferro, el empresraio José Alberto Aguín.

Seis años y diez millones

Tanto ellos como Prado Bugallo se enfrentan cada uno a una petición de condena de seis años de cárcel y diez millones de euros de multa, así como al decomiso de más de medio centenar de propiedades en la zona de Cambados, Vilagarcía, Sanxenxo y Pontevedra. El abogado de Prado Bugallo, Gonzalo Boye, trató de deslegitimar el proceso seguido por lavado de capitales; e incluso puso en cuestión la propia parcialidad del tribunal para juzgar estos hechos, por lo que solicitó la nulidad de las actuaciones.

Investigación "prospectiva"

En primer lugar, cuestionó la competencia del juzgado de Cambados para instruir la causa y también denunció que se trató de una investigación "prospectiva" que se enmarcó dentro de la Operación Suntuarias contra las principales fortunas amasadas por el narcotráfico en Galicia. En el caso de Miñanco, tanto el letrado del capo como los abogados del resto de los procesados aseguran que se realizó una "investigación ad hoc" por parte de la Fiscalía que "tenía como único objetivo buscar todas las vías para intentar sentar en el banquillo a mi defendido". Una investigación sobre "una familia y no sobre unos hechos" en una especie de "pesca de arrastre" que tenía como objetivo cobrarse como pieza a Sito Miñanco y a su familia.

En cuanto a la supuesta "parcialidad" del Tribunal, el abogado de Prado Bugallo se basa en que dos de los magistrados de la Sección Segunda que conforman el tribunal habrían resuelto un recurso en su día sobre esta misma causa para dilucidar una cuestión de competencia entre los juzgados de Vilagarcía y Pontevedra, por lo que considera que están "contaminados" y pidió que se apartaran del asunto.

Prescripción

Por último, y aunque insistió en que "nosotros no vamos a admitir jamás la culpabilidad en estos hechos", las defensas indicaron que en el caso de que la Audiencia apreciase indicios de delito, estos habrían ya prescrito, algo que rechazó el fiscal del caso, Jesús Calles, quien insiste en que se trata de un delito continuado de blanqueo por lo que el plazo de prescripción sería de diez años y no de cinco como sostiene la defensa.

El letrado también alegó indefensión de su cliente por los problemas que tuvo para preparar su defensa en los últimos días. Los magistrados de la Sección Segunda rechazaron que pudiera haber "indefensión" a la hora de preparar un juicio señalado desde hace ya un año. También rechazaron una supuesta parcialidad del tribunal al concluir que "no se aprecia ninguna contaminación subjetiva ni objetiva" de los dos magistrados que abordaron aquel recurso de competencia, dado que se limitaron a resolver "una mera discrepancia entre los juzgados" y no se hizo "una valoración del material probatorio existente en una causa "que ni siquiera fue remitida al tribunal". Ante esta decisión, Gonzalo Boye ya anunció ayer que pedirá la recusación de estos dos magistrados y reprochó al tribunal que no le haya informado de los magistrados que componen el tribunal.

Sobre las alegaciones de que se trató de una investigación "prospectiva" y de la posible prescripción de los delitos, los magistrados anuncian que resolverán en sentencia. Así, el juicio se retomará mañana con el interrogatorio de los acusados, empezando por el propio Miñanco cuyo abogado ya anunció a la prensa que tiene intención de declarar.

Tesis "machista"

Gonzalo Boye valoró ante la prensa el escrito de acusación del Ministerio Público quien cree que Prado Bugallo utilizó la inmobiliaria de su exmujer, San Saturnino, para lavar grandes cantidades de dinero: "Su tesis está asentada en un machismo brutal porque tiene que ser la exmujer de Sito Miñanco la que blanquee el dinero y porque ella no puede tener una actividad empresarial propia sino que tiene que ser para siempre la exesposa de Sito Miñanco". "A mí me parece que el Ministerio Fiscal tiene que aclararse en qué siglo vive", añadió.

La Fiscalía de Pontevedra, en su escrito de acusación, solicita también el cierre de esta inmobiliaria que supuestamente se utilizó para lavar los grandes beneficios que Prado Bugallo obtuvo del tráfico de drogas.