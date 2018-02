Malestar en A Lama por la decisión de Correos de abrir su oficina solo 45 minutos

El alcalde de A Lama, Jorge Canda Martínez, trasladó a los responsables de Correos en Pontevedra su más enérgica protesta por la decisión "unilateral" de abrir las oficinas al público en A Lama de 10.15 horas a 11 horas, un total de 45 minutos, a partir del 1 de marzo.

Jorge Canda argumentó en su escrito de protesta el malestar que ocasionará en los usuarios de la oficina de Correos de A Lama esta reducción drástica en el horario de atención al público, "xa reducido con anterioridade a dúas horas diarias e que xa motivara a nosa disconformidade anterior".

Canda defendió el carácter de vocación de servicio que tiene Correos y consideró esta "decisión unilateral" un atentado contra los vecinos y vecinas de A Lama y "pon de relevo a nula sensibilidade deste organismo co mundo rural e con aqueles veciños que residen nun municipio destas características".

El regidor de A Lama considera escasísimos los "45 minutos, nin siquera unha hora, que vai permanecer aberta ao público a oficina de Correos na Lama que vai facer que os usuarios non se podan despistar ou retrasar nunha xestión porque atoparán as portas da oficina pechada diante dos seus narices".

Críticas del alcalde

El alcalde espera que se produzca una rectificación por parte de la dirección provincial de Correos e instará a la Xunta y a la propia Diputación a expresar su repulsa por esta decisión "inxusta, inadecuada e que marxina os intereses dos veciños dun municipio tan disperso como A Lama e que pola súa propia idiosincrasia, a relación co mundo da emigración, a dispersión dos núcleos de poboación e incluso os cambios continuos nos repartidores que obrigan a ter que recurrir en moitos casos á oficina da Lama para poder recoller o correo ou resolver calquera incidencia e que agora van topar co impedimento engadido de ter que facelo en tempo récord, nada máis e nada menos que en 45 minutos. Esto é un auténtico despropósito que non imos tolerar", manifestó Jorge Canda.