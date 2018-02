Afirman que la salud del cambadés es delicada y podría complicarse con la huelga de hambre

Gonzalo Boye, abogado de Sito Miñanco, también se refirió ayer a la decisión del cambadés de declararse en huelga de hambre por el trato que está recibiendo por parte de Instituciones Penitenciarias y concretamente por la dirección del centro penitenciario de A Lama.

El letrado volvió a quejarse del traslado que lo llevó por hasta cinco centros penitenciarios distintos (Burgos, Bilbao, Cantabria, Asturias, y A Coruña) antes de llegar a su destino final en Pontevedra. También asegura que se está torpedeando el derecho de defensa de su cliente. En primer lugar insistió ante el tribunal que no pudo preparar convenientemente este juicio al negársele una entrevista con una abogada del despacho que lleva el caso el sábado en la prisión y también reprochó la revisión por parte de personal de la prisión de documentos de defensa que tenían anotaciones del acusado sobre las estrategias de defensa, algo que considera irregular.

De esta forma, Boye explica que Prado Bugallo tomó esta "decisión personal" de iniciar una huelga de hambre "para quejarse de esta situación de indefensión". La Audiencia, no obstante, no cree que no existe indefensión alguna en un juicio que está señalado desde hace meses, aunque el letrado recordó que hubo un imprevisto como fue su detención hace tres semanas, algo que también dificultó la preparación de este juicio. En este sentido, pidió al tribunal que haga un ejercicio de abstracción respecto al historial de su cliente y aseguró que "aunque tiene antecedentes también tiene derechos".

En cualquier caso,Boye sí mostró su preocupación por la posible evolución de la salud de Prado Bugallo. Señaló que su situación actual ya es "delicada", dado que padece hipertensión, diabetes y sufrió un ictus no hace mucho, por lo que teme que la huelga de hambre pueda agravar su estado teniendo en cuenta además que definió a Miñanco como un hombre de "firmes convicciones". En el juicio se le pudo ver tomando abundante agua y algún azucarillo.