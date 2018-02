Vuelven As Matinés do Principal

Los músicos de La Habitación Roja. // As Matinés do Principal

Huyendo del tópico que identifica las actuaciones de mañana al público infantil, As Matinés do Principal apuestan por segundo año por reunir a los adultos aficionados a la música en nuevos horarios de consumo cultural. En este 2018 el ciclo convocará a Guadi Galego, que el 7 de abril ofrecerá el primero de los conciertos, el grupo de pop La Habitación Roja, que actuará el 7 de mayo, y la mítica banda de Stringfellow y Auer The Posies, que subirá al escenario el 7 de octubre.

"Habitualmente a estas horas son los padres los que acompañan a los hijos a actuaciones y aquí buscamos la fórmula inversa, que los niños, muchas veces por primera vez en su vida, acompañen a los adultos a un concierto". Carlos Montilla, organizador de As Matinés do Principal, cuyas entradas salen hoy a la venta, explica así la motivación de este ciclo musical que de nuevo propone conciertos en directo a cargo de reconocidos artistas.

La primera será Guadi Galego, una de las voces más conocidas de la música gallega y que vuelve a Pontevedra en una actuación especial, diferente a las que lleva a cabo en el marco de su actual gira, y en la que estará acompañada de invitados especiales.

La actuación se celebrará el 7 de abril y al igual que los demás conciertos dará comienzo a las 12.30 horas.

Los muchos seguidores del panorama indie español tendrán una cita el 5 de mayo con La Habitación Roja. "A Pontevedra llegarán concluyendo su último trabajo discográfico, de modo que seremos una de las primera villas que tendrá oportunidad de disfrutar" algunos de los temas de este disco, señaló Carlos Montilla.

Recordó que La Habitación Roja cuenta con un público fiel y en general es una banda difícil de ver para un público que no acude a los festivales, como es el caso de los padres con hijos que no suelen tener oportunidad de acudir a estos eventos.

Finalmente, As Matinés do Principal 2018 se despedirán con la música de The Posies, el grupo comandado por Ken Stringfellow y Jon Auer, "una de las más populares formaciones de power pop nacidas con el amanecer de los años noventa, ellos concretamente en Seattle y un poco antes, pues sacaron su primer disco en 1988".,

Si Guadi Galego y La Habitación Roja representan, respectivamente, la propuesta gallega y estatal, The Posies es todo un emblema internacional "de la música de los últimos 30 años, un grupo que hace giras muy contadas", recordó Carlos Montilla al felicitarse por la participación en el ciclo de esta banda estadounidense, que cree que "va a atraer público" de otras localidades.

El bono para las tres actuaciones sale a la venta a 36 euros (con un 50% de descuento para menores de 14 años) y a a12 euros cada actuación.

La concejala de Cultura, Carmen Fouces, encabezó ayer la presentación de As Matinés do Principal y recordó la importante afluencia de público que registró en su primera edición. En general, se busca que As Matinés do Principal no sean exclusivamente un ciclo musical sino una propuesta de ciudad, de modo que las actuaciones se completarán con varias actividades (catas, degustaciones, sesiones con DJ etc) en locales de hostelería. A mediodía, recordó la edil, "es una buena hora para escuchar música y después salir a disfrutar de la hostelería local".