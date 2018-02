El PSOE de Marín critica el rechazo del gobierno local a la manifestación y huelga del 8-M

El PSOE de Marín, con motivo de las conmemoraciones del 8 de marzo, día internacional de la mujer, declara su "firme apoyo" a todas las acciones reivindicativas feministas programadas y rechaza la actitud del Partido Popular "con su posicionamiento reaccionario" contrario a la gran marcha de las mujeres el 4 de marzo en Vigo y a la huelga feminista a la que están convocadas todas las mujeres el 8 de marzo. "Rechazamos el argumentario usado y rechazamos la postura del PP marinense con su concejala de Benestar al frente, con sus declaraciones casposas, desfasadas, anticuadas e ignominiosas vertidas en el pleno de la corporación de Marín, en sus intervenciones en el debate de la moción que pedía el apoyo explícito del Concello en la marcha y huelga feminista del ocho de marzo", expone el PSOE.

Esta concejala "que dice que ostenta las competencias de Igualdad en el Concello, manifiesta literalmente en el pleno del día 13 de febrero, después de la petición de que se tratase en la moción del 8 de marzo que no había sido incorporada al orden del día", declaraciones como que "el grupo de gobierno no va apoyar ni la marcha del día 4 en Vigo, ni la huelga convocada por los sindicatos mayoritarios", o que "no estoy de acuerdo con ninguna huelga, y con esta menos", dijo Sanmartín, según el grupo socialista. También añadiría la concejala que "la huelga es un modo de protesta totalmente desfasada, en mejor un trending topic o una concentración", para culminar con que "esta huelga es discriminatoria porque muchas mujeres no podrán ir a ella porque que perderían sus trabajos".

Argumentario

"Alguien tendría que decirle a esta señora que la huelga es un derecho constitucional de las y los trabajadores. También habría que decirle que en Marín se hacían concentraciones por los asesinatos machistas y las suprimió porque dice no iba mucha gente", critica el grupo socialista. "Sanmartín esgrime el ñoño argumentario de su partido, pero ni siquiera lo entiende bien, le llama discriminatoria porque pone en peligro el puesto de trabajo de muchas mujeres", añade el PSOE.