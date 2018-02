Miñanco niega la acusación de blanqueo de capitales ante los magistrados de la Audiencia

El juicio por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico contra José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, arrancó esta mañana en la Audiencia de Pontevedra con el histórico narco negando las acusaciones de blanqueo que le imputa el fiscal y por la que solicita seis años de prisión. El resto de acusados, entre ellos la exmujer y una de las hijas de Prado Bugallo, también han negado los hechos ante la pregunta inicial formulada por los magistrados de la Audiencia.

La primera de las sesiones de esta vista oral se dedicó en exclusiva a la resolución de las cuestiones previas que plantean las partes y en las que se pidió la suspensión y anulación de las actuaciones alegando vulneración de los derechos de los procesados. Alegan, entre otros, que se trató de una investigación "prospectiva" y en todo caso insistió en que habría prescripción de los supuestos delitos que, insisten, no reconocen en ningún caso. El abogado de Sito Miñanco, Gonzalo Boye, también planteó una cuestión de "imparcialidad" objetiva por parte del Tribunal, asegurando que este podría llegar al juicio "contaminado" dado que ya en 2011 tuvo que resolver una cuestión relacionada con esta causa. Se trata de un recurso por una cuestión de competencia sobre la instrucción de este asunto entre los juzgados de Vilagarcía y Cambados. El fiscal del caso, Jesús Calles, rechazó las alegaciones planteadas por las defensas de los acusados al entender que no se había vulnerado ningún derecho. El Tribunal le dio la razón en lo que respecta, cuando menos, a la parcialidad de la sala. Los magistrados concluyeron que "no se aprecia ninguna contaminación ni subjetiva ni objetiva" de los dos miembros del tribunal que, efectivamente, abordaron un recurso respecto a esta causa en 2011. No obstante, recalcan que se trató de una "mera desavenencia entre juzgados" que no incluyó si quiera el traslado de las actuaciones desde el órgano de instrucción al tribunal provincial por lo que "no se hizo valoración del material probatorio en la causa", del tal forma que mantienen su independencia intacta. El letrado de Sito Miñanco ya anunció que pedirá de inmediato la recusación de ambos magistrados.

Sobre la supuesta prospectividad de la causa y la posible prescripción de los delitos, los magistrados anuncian que decidirán en sentencia. Así las cosas, el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia ordenó la continuación del juicio el jueves, tal y como estaba previsto, con la declaración de los acusados, entre ellos, José Ramón Prado Bugallo, cuyo abogado ya anunció que declarará ante el tribunal.

El abogado de Sito Miñanco reiteró las dificultades que, denuncian, puso Instituciones Penitenciarias para que los abogados pudieran preparar la defensa de su cliente en este juicio durante los últimos días. Ya al término del juicio, en declaraciones a los medios, Gonzalo Boye valoró la acusación por blanqueo que pesa sobre su cliente y considera que "la tesis del fiscal está absolutamente asentada en un machismo brutal" dado que considera que la "exmujer de Sito Miñanco tiene que ser además la que blanquea el dinero" utilizando primordialmente la inmobiliaria San Saturnino, de tal forma que "ella no puede tener actividad empresarial propia porque tiene que ser por siempre la exmujer de Miñanco".