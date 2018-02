El BNG demanda en el Parlamento la agilización de la aprobación del PXOM de Vilaboa

El grupo parlamentario del BNG, a través del diputado Luís Bará, presenta varias inicitivas parlamentarias al respeto de la aprobación del PXOM y los expedientes sancionadores de la Axencia para a Protección da Legalidade Urbanítica (APLU) sobre viviendas del municipio de Vilaboa.

Bará presentó una proposición no de ley y varias preguntas parlamentarias en las que se insta a la Xunta a resolver la problemática urbanística derivada del retraso en la aprobación del PXOM de Vilaboa, cuya tramitación comezó en 2008 y que aún está pendiente de la aprobación definitiva por parte de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.

La proposición del BNG hace referencia a los expedientes tramitados por la APLU, que en un caso derivaron en una denuncia judicial y en la petición de prisión y multa por parte de la Fiscalía, además del derribo de la vivienda situada en el lugar de Graña-Postemirón.

Según Luís Bará, "o baleiro legal derivado do retraso na aprobación do PXOM e os erros das normas subsidiarias do ano 1991 son a causa destes expedientes que se evitarían coa aprobación definitiva do Plan Xeral". Además, el BNG hace constar los errores cometidos por la Xunta en la tramitación del expediente sancionador contra una vecina del lugar de A Graña, ya que no se tuvieron en cuenta fotografías realizadas por la administración en 2002 en las que consta la existencia de una construcción anterior a la denunciada, lo que implicaría que el supuesto delito estaría prescrito.

Por todo esto, el BNG propone la adopción de los siguientes acuerdos por el Parlamento gallego: que se agilice la aprobación definitiva del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vilaboa, iniciado en 2008; y que se revisen los expedientes de la APLU relativos al concello de Vilaboa y especialmente al lugar de A Graña, teniendo en cuenta la documentación gráfica de la propia Xunta y la existencia de errores en las normas subsidiarias provinciales de 1991.