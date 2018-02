El Concello reactiva el concurso para renovar las piscinas de Campolongo

El Concello relanza el concurso para adjudicar la gestión de las piscinas de Campolongo, pendiente desde 2010 y ha aprobado el inicio del expediente para esta contratación. El portavoz del gobierno local, Raimundo González explicó que el pasado mes de agosto se aprobó el Plan de viabilidad de la obra, y durante este tiempo se elaboró el anteproyecto de explotación y el documento de estructura de costes, que estuvieron la exposición pública.

Ahora la junta de gobierno da por aprobado estos dos documentos, y acordó iniciar el expediente de contratación que "esperemos que la próxima semana se pueda aprobar para iniciar la licitación". El edil adelantó que la hipótesis con la que trabaja el Concello es tener adjudicado el proyecto en el mes de junio y poder iniciar las obras en verano, de tal manera que no sea preciso volver a prorrogar la concesión, que ya acumula casi una docena de ampliaciones irregulares.

La inversión total es de 3.509.000 euros que servirá para "hacer una piscina prácticamente nueva", según el Concello, que destaca varias actuaciones previstas: Se aumenta la superficie de la instalación de 3.858 metros a 4.335 metros cuadrados, actuación que se pretende realizar en la planta sótano; se renovarán totalmente todos los paramentos verticales y horizontales de las piscinas; y se construirán de nuevo las pistas exteriores que quedan con la distribución actual.

Entre otras mejoras hay previstas obras de accesibilidad (instalación de un ascensor y de dos nuevas salidas de emergencia); en la propia edificación, al sanearse el forjado y la cubierta de las piscinas; y en las instalaciones (climatización, calefacción y depuración de agua y aire.

El Concello explica que se mantienen los servicios actuales de fisioterapia, sauna, baño de vapor y jacuzzi, junto con otros espacios propuestos en el anteproyecto como recibidor, recepción, tienda, bar-cafetería, aseos, oficinas o cocina.

La concesión será por 20 años y se incluirán en los pliegos a deber de subrrogar el personal. No se incluye canon, y en cambio que el Concello está dispuesto a aportar un millón de euros para que no quede desierto el concurso, si bien dentro del pliego se aclara que la reducción de esta inversión municipal puntuará a favor de las empresas.