Última hora | Julio Araújo y su hermano declaran por el caso Sonia Iglesias

La pareja de Sonia Iglesias, principal sospechoso para la familia de esta pontevedresa desaparecida en 2010, declaró en la comisaría de Pontevedra esta mañana. También un hermano de Julio Araújo. Ambos han sido interrogados, según han apuntado fuentes próximas a la investigación. La medida se adopta después del registro de 12 horas que se produjo ayer en una vivienda que figura como inmueble del propio Julio Araújo.

El comisario de Pontevedra, Manuel Bouzas, ha apuntado en torno a las 11.00 de esta mañana que "no hay nadie detenido". "No puedo hacer declaraciones, la cosa está muy complicada", ha añadido, asegurando poco antes de la una esta tarde que "no hay nadie dentro -en relación al interrogatorio-". En la misma línea oficial, la subdelegada del Gobierno ha apuntado a las 13.00 horas que "en este momento no hay nadie declarando", para a continuación recalcar que debido al "secreto sumarial" no se aporta más información por cauces institucionales. También esta mañana la Policía ha llevado a los juzgados de A Parda los indicios obtenidos ayer durante el registro en la casa de San Mauro.

del caso, algo que trascendió ayer tras conocerse que la Policía estaba peinando la vivienda en la que Julio Araújo, Sonia Iglesias y su hijo en común habían convivido durante algún tiempo.

En todo caso, el mutismo es prácticamente absoluto tanto entre los agentes de la Policía Nacional como la Fiscalía y también el juzgado. Desde el Tribunal Superior de Xustiza se informó ayer de que la magistrada titular del juzgado de instrucción tres que lleva el caso advertía de que no se iba a trasladar ningún tipo de información en torno al operativo, dado que las nuevas diligencias están declaradas secretas y al entender que "cualquier información puede afectar negativamente a la causa".