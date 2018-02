Pontevedra no tiene donde recargar coches eléctricos, el 5% de los que se matriculan

El 5 por ciento de los coches que se venden actualmente en Pontevedra son de tipo híbrido o eléctricos, sin embargo la ciudad no cuenta con ningún punto de recarga. Por el contrario, en el conjunto de la provincia hay 35 lugares habilitados para tal fin. La mayoría de ellos se encuentran en la zona de Vigo. En la capital existía uno hasta hace unos meses, en el centro comercial de Salcedo, sin embargo, tal y como aseguran los usuarios de este tipo de vehículos, lleva meses fuera de servicio. Son ellos los que comienzan a movilizarse porque consideran que su apuesta por el medio ambiente no está recibiendo la respuesta adecuada por parte de las administraciones públicas. Lo hacen a nivel municipal, pero también autonómico. Los grupos de WhatsApp y Facebook facilitan la puesta en contacto de los afectados, que en su momento decidieron invertir en medio ambiente cuando pensaron en comprarse un coche nuevo. Piden que los ayuntamientos sigan el ejemplo de Portugal, donde desde 2010 existe una red denominada MOBI.E, con más de 500 puntos de recarga gratuitos en más de 50 municipios, algunos pequeños como Valença do Minho o Viana do Castelo.



En 2017 algo más de cinco de cada cien coches que se matricularon en Pontevedra eran híbridos o eléctricos, según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, Anfac, y de MSI para la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción, Faconauto. El resto se repartieron entre los que se alimentan de diesel, 48 de cada cien, y de gasolina, 47 de cada centenar.

Los híbridos enchufables (PHEV) y los eléctricos (VE) han entrado con fuerza en el mercado de la automoción y, en vista de las ventas del pasado año, se espera que tanto este como los próximos continúen en aumento. Ha contribuido a ello el hecho de que cada vez más las baterías tengan mayor autonomía, así como que se carguen en márgenes de tiempo menores y que los precios de este tipo de vehículos se hayan reducido.

Los coches híbridos son la opción perfecta para aquellos que desean reducir el consumo de combustible, que puede alcanzar hasta el 40 por ciento, por lo que supone también un gran beneficio para el medio ambiente. Los hay híbridos puros, en los que tanto el motor eléctrico como el térmico contribuyen al movimiento del coche. La batería se recarga con el movimiento del motor térmico en momentos de potencia mayor, como al frenar y al retener, levantando el pie del acelerador.

También está el híbrido enchufable, el más similar al eléctrico. Sus baterías son diez veces superiores a las del híbrido puro y su autonomía eléctrica de hasta 40 kilómetros. En este caso, las baterías se recargan con energía eléctrica, pero también con el propio motor térmico.

Por su parte, el coche eléctrico solamente cuenta con un motor eléctrico y no emite contaminación durante su marcha. Es el más limpio de todos.

Son, por tanto, tanto el híbrido enchufable como el eléctrico, los que tendrían problemas por falta de tomas en lugares públicos en el municipio y sus alrededores. En el último informe de Anfac se asegura que la fabricación de eléctricos puro aumento más de un 18 por ciento en los últimos años,

Creciente interés

Desde los concesionarios pontevedreses se confirma que ha ido en aumento el interés de los clientes por los coches híbridos enchufables y eléctricos. Samuel Miranda, jefe de ventas de Citroën en Pontevedra asegura que mientras que un 40 por ciento pregunta por coches automáticos, otro 25 por ciento lo hace por los de tipo híbrido. "Por el eléctrico puro muchos menos", señala.

"La gente se ha mentalizado mucho de que los coches híbridos son el futuro", asegura, por su parte Fernando Filgueira, responsable de este tipo de automóviles para BMW en Pontevedra. "Lo que les echa algo para atrás es la cuestión de cómo van a hacer para recargarlo. Quieren que tenga la máxima autonomía posible. Piensan sobre todo en los viajes, en la comunidad de vecinos...", recalca.

Desde Toyota, la primera marcha en apostar por este tipo de coches (su primer híbrido fue fabricado hace ya 20 años) las cifras de venta se disparan. "Aquí ahora la mayoría de lo que vendemos, hasta un 70 por ciento, son coches híbridos no enchufables. Todavía hay quien desconfía de esta tecnología, aunque se ha demostrado que es la más fiable", explica uno de sus vendedores en la provincia, que recalca que hay numerosas ventajas: como mantenimiento más económico, menores impuestos y exención de impuesto de matriculación.