El influjo de la "superluna" sobre las mareas "secó" la ría de Pontevedra

La bautizada como "superluna" no solo ofrece un espectáculo digno de contemplar en la bóveda celeste. También cambia la fisonomía de los paisajes marinos debido al influjo que tiene sobre las mareas. Aunque este año no se esperan secas tan grandes como las de 2014, 2015 o 2016, sí que estos episodios de bajamar y pleamar van a ser más intensos que el año pasado.

Uno de los más episodios más fuertes de bajamar y pleamar de los previstos para 2018 se registra estos días. Tanto ayer como hoy mismo se puede ver el mar retroceder y subir más de lo habitual y sin duda tiene que ver con el curioso fenómeno de la "superluna azul de sangre". Bautizada como "azul" por ser la segunda luna llena del mes; el tono cobrizo de sangre se produce debido a un eclipse lunar total que no pudo ser apreciado en estas latitudes dado que no estaban afectadas por el citado eclipse.

Así, el mar se retiró en la mañana de ayer de tal forma que convirtió gran parte de la ensenada de Lourizán en un inmenso arenal en el que pocas zonas quedaban sumergidas y con el canal de navegación del Lérez casi como único curso de agua que atravesaba el fondo de la ría. Son las conocidas como "secas", episodios que los colectivos de mariscadores aprovechan para limpiar algunos de los bancos marisqueros o llegar a zonas que en otras ocasiones quedan cubiertas por el agua. No obstante, el retroceso del mar en Pontevedra se emplea más para la limpieza que para la explotación, dado que aquellos bancos de moluscos a los que no llegan los colectivos de marisqueo a pie debido a la profundidad del mar, sí lo hacen los miembros del colectivo a flote ayudados por sus embarcaciones y los "raños", por lo que no hay diferencia a la hora de extraer el recurso.

El episodio se repite luego a la inversa, con mareas altas que alcanzan cotas más elevadas de lo habitual.

Las cifras habituales de la bajamar indican que la marea se queda a 0,40 metros de lo que se denomina como línea de bajamar escorada, mientras que ayer se llegó a los 0,20. Hoy se repetirá esta cifra con una bajamar prevista a las 11.18 horas. Las "secas" más pronunciadas son las que llegan incluso a situarse en los 0,10 metros de la línea de bajamar escorada. Este año se producirán también episodios de bajamar importantes en marzo, julio, agosto y septiembre.