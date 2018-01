La emigración y la continuidad en los estudios reducen a la mitad el paro juvenil en una década

El número de desempleados menores de 25 años se redujo casi a la mitad en la última década en el municipio de Pontevedra, una importante caída que contrasta con la subida del paro generalizado en el concello. Las causas de esta reducción se centran, básicamente, en la emigración de los más jóvenes y en la decisión, ante un deprimente panorama laboral, de seguir formándose, lo que les lleva a borrarse de las listas del paro.

Según los últimos datos de la Consellería de Economía e Emprego, en la ciudad de Pontevedra había a inicios de 2008 un total de 515 jóvenes oficialmente buscando empleo. Por el contrario, ahora son 284. Esta diferencia de 231 desempleados menos reduce en un 45 por ciento el paro juvenil.

La cifra, pese a que es muy interesante y hasta se podría calificar de positiva, no puede ocultar que el conjunto del número de parados sufrió el efecto contrario, al aumentar un 32 por ciento, ya que hace una década había en el municipio 4.569 personas sin trabajo, mientras que ahora hay 6.027. Esto último se debe a que si mientras que el paro juvenil cayó, el de personas mayores de 25 años aumentó casi un 42 por ciento, al pasar de 4.054 a 5.743.

Desde los sindicatos lo tienen claro: "La gente joven se marcha y otra que estaba anotada en las oficinas públicas de empleo prefirió seguir formándose ante la dificultad de encontrar trabajo". Así lo asegura Ramón Vidal Trillo, secretario comarcal de UGT.

"Lo que sí está claro, es que no se ha dado un desplazamiento en los índices de contratación de modo que se hayan oficializado más contratos con gente joven en detrimento de los de más de 25 años", recalca. Es por ello que Vidal atribuye el descenso en el paro juvenil y el aumento en la tasa general a la emigración. "Se van, especialmente a otros países. Lo hacen sobre todo los jóvenes con mayor capacitación y formación. Esto no quiere decir que encuentren trabajo de aquello en lo que han estudiado, sino que en algunos casos comienzan como camareros, por ejemplo, para aprender o mejorar el idioma extranjero y después intentar conseguir algo mejor. Esta es una opción también para aquellos que no tienen estudios superiores", explica.

A estos jóvenes que se van habría que sumar los que optan por estudiar otras especialidades o continuar ampliando su formación en la que ya iniciaron, tanto a través de otras carreras universitarias como de módulos de formación profesional o masters.

Tendencia generalizada

La tendencia es similar en el resto de las grandes ciudades gallegas, ya que en todas ellas se produjo una reducción importante del paro de jóvenes y un incremento del paro general. La que presenta cifras más similares a Pontevedra es Vigo, con un 46 por ciento menos de desempleados menores de 25 años y un 28 por ciento más de paro total. También Lugo, con un 41 y un 25 por ciento, respectivamente.

En el caso de Ourense la diferencia es de un 38 por ciento menos de parados jóvenes frente a un aumento de un 12 por ciento del desempleo total del municipio.

Es en las ciudades de Santiago de Compostela y Ferrol en las que se produjo un mayor descenso de paro juvenil, de un 55 por ciento en el caso de la capital gallega y de un 50 en la otra. En estos casos, el aumento del paro total fue de los menores, un 8 y poco más de un 1 por ciento, respectivamente.

Solo es A Coruña la que rompe la tendencia, ya que en la última década en este concello aumentó más el paro total de lo que bajó el de los trabajadores menores de 25 años. En la ciudad herculina se pasó de 1.020 desempleados jóvenes a 801, lo que supone un 21 por ciento menos, la menor de las bajadas entre las siete grandes ciudades gallegas. Del mismo modo, el paro total pasó de 12.868 a 17.419 personas, un 36 por ciento más, también en este caso ocupa el primero puesto con el mayor porcentaje de subida.

Según los datos de la Consellería de Economía e Emprego, en las grandes urbes se concentran 3.395 jóvenes que no están trabajando y que se encuentran inscritos en las oficinas públicas de empleo. Suponen un 4,67 por ciento del total de parados, que sumaría 72.684. El reto, 69.289 desempleados, son mayores de 25 años.

En términos absolutos, la ciudad con mayor número de parados jóvenes es Vigo, con 882. El segundo lugar lo ocupa A Coruña, con 801. El resto de ciudades se encuentran a gran distancia. El tercer puesto se lo lleva Ourense, con 480 parados de menos de 25 años y el cuarto Lugo, con 394.

Ferrol, Pontevedra y Santiago se quedan en los últimos puestos en este sentido. En Ferrol hay 295 desempleados jóvenes, en Pontevedra los citados 284 y en la capital gallega el menor número: 259.