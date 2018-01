La Iglesia resiste con curas de cerca de 70 años y hasta cinco parroquias por sacerdote

Las cerca de 40 parroquias del Arciprestazgo do Lérez están atendidas por poco más de una veintena de sacerdotes. El descenso en el número de curas párrocos ha provocado una importante reorganización del tejido religioso en la comarca, de modo que muchos de ellos llegan a atender a una media de cinco parroquias, de sus arciprestazgos y de otros vecinos, una cifra que ya es habitual. No es la peor, puesto que en zonas del interior de Galicia, como localidades de las provincias de Lugo y Ourense, los sacerdotes tienen que afrontar la responsabilidad de una docena de parroquias e incluso los hay que alcanzan la número quince. Es la realidad de la nueva era de la Iglesia Católica, en la que la media de edad de los curas no baja de los 67 años.

"El último sacerdote que se fue es el de Pontesampaio, que fue enviado a Bueu. Dejó tres parroquias, una la cogió San José, otra Ponte Caldelas y otra Vilaboa. Ahora hay unos veinte para todas las parroquias, ya que todas siguen en funcionamiento. El mes pasado pidió la jubilación el que llevaba Tourón", explica Vicente Cerdeiriña Vázquez-Ulloa, responsable del Arciprestazgo de O Lérez. Es uno de los siete que componen la Vicaría de Pontevedra. El resto son los de Arousa, Montes, Morrazo, O Salnés, Ribadumia y Umia. La vicaría forma parte, junto con la de A Coruña y Compostela, de la Archidiócesis de Santiago.

La falta de vocación, sin nuevos sacerdotes, sumada a los que se jubilan o fallecen pone en un apuro a las parroquias, que intentan seguir dando servicios religiosos a los fieles. La proximidad geográfica es la que determina la responsabilidad nueva sobre un cura u otro. "En este último año se ordenaron tres nuevos, cinco se jubilaron y doce fallecieron, así que las cifras hablan por sí solas. No damos cubierto las bajas. La media de edad en la diócesis está en los 67 años", se lamenta Cerdeiriña.

El propio Cerdeiriña tiene 73 años, lleva casi medio siglo en el sacerdocio. "Es muy complicado ejercer a estas edades. Conectar con los niños que se preparan para la Primera Comunión, por ejemplo? Los niños siempre tienen nueve años, pero el cura cada año tiene un más. Aunque te quieras poner a su altura, es una diferencia inmensa. Cuando me pongo a cantar y saltar con ellos con las canciones actuales, me río por dentro. A otros sacerdotes les afecta la cuestión física, la memoria. Es complicado para la responsabilidad de tener un bautizo, una Comunión?", asegura el arcipreste, que se encuentra en el segundo período de cuatro años de esta función.

Atrás quedan los tiempos en los que cada sacerdote se hacía cargo de una sola parroquia. "Son pocos los que quedan con una sola", informa. En su caso, él está al frente de San Salvador, A Caeira y es el capellán en la residencia de ancianos Ballesol.

"Cuando yo estuve en San Bartolomé éramos tres sacerdotes a pleno rendimiento. Lo mismo ocurría en San José y en Santa María. Antes estuve en A Estrada y también éramos tres y ahora hay uno solo y un jubilado de apoyo", subraya.

Las zonas del interior de la comarca son las más afectadas, al igual que en el resto de Galicia, por la falta de vocación y escasez de párrocos. "Las parroquias del centro de Pontevedra y las de localidades de veraneo son las que tienen más actividade. En esta comarca es la de Sanxenxo", dice.

"Esto era algo que ya se veía venir", advierte Cerdeiriña. "Lo primero que tenemos que hacer es rezar, para que el dueño de la tierra mande operarios. Después, hay que seguir trabajando con las familias porque no hay otro camino. La verdad es que con tan pocos hijos, hay menos posibilidades de que se dediquen a la religión. También era una oportunidad para estudiar", considera.

Otra de las cuestiones que el arcipreste destaca es la pérdida de respeto hacia la figura del sacerdote. "Ahora no tienen aquel prestigio. Hay que sudar para mantenerlo. No se ve la función que ejercen con los enfermos, con los pobres? Hay mucha gente que dice que nos falta un márketing bien hecho, porque los partidos políticos y los sindicatos no cogen a los pobres. Nosotros ahora acabamos de abrir en Cáritas Interparroquial un centro de día. Al Comedor de San Francisco sí que se le da visibilidad, pero, además, tenemos Calor y Café, la tienda de comercio Arroupa, los pisos para mujeres maltratadas e inmigrantes?", enumera. "Solo en los contenedores de ropa recogemos aquí unos en la parroquia 150 kilos cada semana, 500 al mes. Va toda a Santiago, donde es distribuida para la gente que la necesita".

"Cuando preparamos a los futuros matrimonios y les contamos todo lo que hacemos se quedan con la boca abierta. Eso lleva a que participe de estas actividades gente que no es practicante pero que comparte esa idea solidaria y proponen su ayuda humana", celebra.