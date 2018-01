La plantilla de Elnosa desconvoca la huelga y acepta un ERE que afectará a 33 trabajadores

Un "cambio sustancial" en los posicionamientos de la dirección de Elnosa, según explican fuentes del comité de empresa, permitió ayer dar un giro a las negociaciones entre la plantilla y la empresa que no solo acabó con la convocatoria de huelga indefinida que debería iniciarse en la jornada de hoy, sino que además permitió cerrar un acuerdo entre la parte empresarial y social sobre el ERE extintivo declarado por la clorera.

El expediente de regulación de empleo que la empresa había extendido a los sesenta trabajadores de la plantilla alcanzará finalmente a 33 empleados y lo hará además en unas condiciones económicas que el comité de empresa considera bastante beneficiosas o, cuando menos, las mejores que se podían alcanzar. El ERE significará la baja de la empresa de estos 33 empleados, 16 de ellos a partir del día 10 (el lunes 9 se ratificará el acuerdo) y 17 restantes a finales del mes de agosto próximo.

El acuerdo se cimentó en una mejora de las condiciones de estos despidos. Tal y como comentó el presidente del comité de empresa, Avelino García, se pactó una indemnización de 33 días por año trabajado con un máximo de 21 mensualidades para aquellos trabajadores afectados con menos de 58 años; mientras que para los que superen esta edad las condiciones serán de 33 días por año trabajado con un máximo de 16 mensualidades. Este acuerdo del comité con la dirección de la empresa fue validado en la tarde de ayer por la asamblea de trabajadores de forma unánime.

Además, el acuerdo incluye algunas cláusulas que pretenden "blindar" también la situación de los trabajadores que se queden en la empresa en caso de que finalmente esta no pueda continuar con sus planes de modernización en Pontevedra en caso de que Costas no autorice la prórroga de la concesión. Así, los trabajadores extinguirían sus contratos en las mismas condiciones si finalmente Elnosa no puede continuar en Pontevedra.

Por último, los trabajadores han logrado también incluir una cláusula en la que la empresa se compromete a llevar a cabo la modernización de la fábrica de Lourizán si obtiene los permisos necesarios para ello (como la obtención de la prórroga de la concesión de Costas) y también la creación d euna bolsa de trabajadores en la que los operarios ahora despedidos tengan preferencia en el caso de que fuese necesario más personal una vez que se haya llevado a cabo el plan de modernización de la factoría y se retome la producción de cloro.

Producción de hipoclorito

Ahora, estos 16 operarios dejarán la fábrica el día 10 mientras que el resto continúa con los preparativos para iniciar la producción de hipoclorito a partir de mediados de enero (cuando estén preparados los equipos necesarios para ello) y se retoman las labores de desmantelamiento de la factoría.