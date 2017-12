O debuxante pontevedrés Kiko Dasilva ilustra o calendario de 2018 da Universidade de Vigo

A Universidade de Vigo dálle a benvida a 2018 co lanzamento dun novo calendario editado pola Área de Normalización Lingüística (ANL) e ilustrado polo artista pontevedrés Kiko da Silva. A idea é seguir a estela iniciada en 2017 co traballo do debuxante Luis Davila, que acadou cifras históricas de impacto en redes sociais, e continuar coa loita contra os prexuízos cara ao galego botando man do humor gráfico, unha ferramenta á que o reitor Salustiano Mato se refire como "un dos mellores vehículos para potenciar o noso idioma, do que nos sentimos tremendamente orgullosos" e tamén para "ridiculizar os múltiples snobismos que seguen a existir a día de hoxe arredor do seu uso", insistiu Mato.

Nesta ocasión, se editaron 500 exemplares máis ca en 2017, facendo un total de 2.000, que serán enviados ás secretarías e decanatos das distintas escolas, facultades e departamentos. Pédese tamén descargar na web da ANL.